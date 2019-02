Les derbys de démolition hivernaux attirent les foules

Le Club Rotary de Hearst se prépare à la tenue de son deuxième Smash up derby, qui sera présenté de nouveau dans le cadre du Carnaval de Hearst, le samedi 16 février prochain.

L’an dernier, la première édition de l’événement a attiré plus de 2 000 personnes. Ce succès a surpris les organisateurs.

Si on avait eu 300-400 personnes, nous aurions été contents , affirme celui qui a lancé l’idée, Glen Bosnick.

Cette année, les organisateurs ont effectué des changements au site pour pouvoir mieux accommoder un tel nombre de spectateurs.

L’événement comprend près d’une vingtaine de participants et de voitures.

M. Bosnick dit s’être inspiré du derby de démolition présenté depuis de nombreuses années dans le cadre du Carnaval de Cochrane.

Cela a toujours été populaire. Je dirais deux, trois ou quatre mille personnes vont se rendre. C’est bien divertissant pour les jeunes et les familles.

Selon M. Ouellette, ce derby ainsi qu’une parade au flambeau sont sans doute les deux activités qui attirent le plus de gens au Carnaval de Cochrane. Le derby de démolition de Cochrane aura lieu le dimanche 17 février.

À Hearst, le département de développement économique de la ville s’implique cette année pour promouvoir l’événement dans les communautés avoisinantes.

On veut inciter les gens à se déplacer pour venir dans notre région. On espère que les gens intéressés au Smash up derby vont s’intéresser aussi aux autres activités.

Julie Roy, agente de développement à Hearst