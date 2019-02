L’animateur Frédéric Beaulieu reçoit la médaille du civisme

Le 8 avril 2017, Frédéric Beaulieu faisait son jogging matinal sur la Promenade Saint-Maurice à Shawinigan lorsqu’il a entendu un cri provenant de la rivière. Il y a vu un homme, immergé jusqu’aux aisselles dans l’eau glacée et s’accrochant désespérément à une plaque de glace. L’homme avait chaviré de son canot et avait nagé jusqu’à la rive, mais était incapable de s’extirper de l’eau.

Frédéric Beaulieu n'a fait, ni un, ni deux.

Dans ma tête, c’était clair que je ne pouvais pas le laisser là. Il n’y a même pas eu cette fraction de seconde où je me suis demandé : 'est-ce que je dois y aller? Est-ce que c’est sécuritaire ou non?' Je l’ai fait par instinct.

Il a couru vers l’homme, s’est allongé sur la plaque de glace et a réussi à l’extirper, même si la glace avait commencé à céder sous le poids des deux hommes.

Pour souligner son acte de courage, l’Assemblée nationale du Québec lui a décerné la médaille du civisme.

Sans l’intervention héroïque et audacieuse de Frédéric, le canotier n’aurait sans doute pas réussi à se sortir de cette situation dangereuse. Frédéric, ce jour-là, a donc sauvé la vie d’un inconnu. Extrait de l'hommage à l'Assemblée nationale

Le journaliste a été ému de recevoir cet honneur, même s’il rejette un peu l’étiquette du héros.

Ce n’est pas de la fausse humilité, ce n’est pas que je ne veux pas lui dire que je lui ai sauvé la vie, dit-il. J’ai juste fait ce que tout bon citoyen devrait faire quand il y a une situation périlleuse ou une personne qui est en danger.

Frédéric Beaulieu n’est d’ailleurs pas le seul à avoir reçu cette distinction à Québec, lundi. Parmi les six personnes honorées, on comptait également Azzedine Soufiane et Aymen Derbali qui ont tout tenté pour empêcher le tueur de la mosquée de Québec de faire plus de victimes. L’un y a laissé sa vie. L’autre a subi d’importantes blessures.

Cet hommage restera gravé dans la mémoire du Shawiniganais.

C’est des moments hyper émotifs. Frédéric Beaulieu

Aujourd’hui, Frédéric Beaulieu croise encore régulièrement l’homme dont il a sauvé la vie à Shawinigan. Quant à sa médaille, elle aura certainement une place de choix chez lui.