L'appel à l'aide des Vénézuéliens entendu par les Montréalais

Un texte de Martin Ouellet-Diotte

Agrandir l’image Pour sauver la vie de leur fils, Jonathan Garcia et sa famille immédiate ont tout laissé derrière eux. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Jonathan Garcia est arrivé à Montréal il y a cinq mois. C’est l’instabilité politique, mais surtout la crise du système de santé qui l’a poussé à quitter le Venezuela avec sa femme et ses trois enfants.

Il y a quatre ans, il apprenait que l’un de ses enfants était affecté par le lymphome hodgkinien, une forme de cancer. « Il n’y avait rien pour faire de la chimiothérapie ou des examens de prétraitement. Le seul endroit où on fait l’examen complet, c’est à l’hôpital Coromoto, mais il faut être membre du gouvernement pour avoir accès à ces soins », raconte-t-il.

Après un parcours qu’il qualifie de « très difficile » qui l’a mené jusqu’à la frontière, il s’est installé dans la métropole.

Afin de mieux s’intégrer dans la communauté et de pouvoir venir en aide à son peuple, il a décidé de se joindre à un organisme d’aide humanitaire, le Groupe de la fondation pour l’engagement vénézuélien.

Agrandir l’image L'envoi de denrées vers le Venezuela n'est pas chose simple. « C'est beaucoup de logistique, beaucoup de préparation, beaucoup de frais », explique Glenie Salazar Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

La fondation sert d’épicentre montréalais pour l’envoi de denrées vers le Venezuela. Comme l’aide humanitaire est illégale sous le régime de Maduro, les envois doivent se faire discrètement et par un réseau fiable.

C’est sûr que c’est risqué pour les transporteurs là-bas. Dans un hôpital par exemple, on va utiliser un médecin de confiance qui va faire la sélection des produits et distribuer le tout aux personnes appropriées Glenie Salazar, coordonnatrice du programme humanitaire

Pour amasser du matériel, l’organisme fait appel à la communauté vénézuélienne de Montréal qui donne beaucoup, mais aussi à des établissements comme des hôpitaux qui donnent parfois des surplus ou des produits aux dates de péremption dépassées.

Les produits sont ensuite triés, puis mis en boîte pour expédition.

Agrandir l’image À chaque manifestation, les besoins en matériel médical augmentent fortement, mais il peut être très risqué d'envoyer trop de boîtes en même temps en raison des interceptions gouvernementales. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Les besoins matériels sont criants, mais les mesures de sécurité resserrées compliquent l’acheminement des denrées.

Tout l’équipement dont un médecin a besoin, même des petits pansements, ça peut sauver des vies. Il n’y a rien, même pas de savon pour que les médecins puissent travailler sur une base sécuritaire; les hôpitaux sont négligés complètement Glenie Salazar

Agrandir l’image Glenie Salazar est au Canada depuis 23 ans. « Le Canada m’a donné beaucoup, mon pays aussi. En arrivant ici, j’ai toujours fait du bénévolat. Je trouve merveilleuse la capacité de pouvoir faire autant juste en s’impliquant. » Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Les promesses d’une aide humanitaire internationale lui redonnent de l’espoir, mais l’incertitude persiste.

« On a beaucoup d’inquiétude, on se questionne sur la manière dont sera gérée l’aide humanitaire, on souhaite être là pour l’aspect logistique. Il y a des risques, mais on attend le mieux. On est expectatives, un peu inquiètes. Pour l’instant, on ne dort pas très bien », résume-t-elle.

Agrandir l’image Affublés aux couleurs du drapeau de leur pays, une centaine de Vénézuéliens ont bravé la neige et le froid pour manifester leur mécontentement face au régime de Maduro. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Une communauté rassemblée

Samedi, la communauté vénézuélienne de Montréal s’est rassemblée sur la Place des Spectacles à Montréal, en solidarité avec son peuple, et sans équivoque contre le régime de Maduro.

Sous les chants de l’hymne national et les discours, l’espoir et l'appui à Juan Guaido étaient apparents dans les propos des manifestants.

Agrandir l’image Le régime d'Hugo Chavez a débuté alors qu'Anthony Choque terminait son secondaire; depuis il considère que le niveau de vie de son pays s'est détérioré. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Anthony Choque, 30 ans, affirme être venu manifester pour « ce qui est légitime », et pour lui, il s’agit de Juan Guaido. Au Canada depuis une année et demie, il a entamé sa démarche pour devenir résident permanent.

[ Au Venezuela ] c’est la violence, c’est le manque de médicaments, de nourriture. Il n’y a pas de futur. C’est une situation qui a commencé il y a 20 ans, avec Hugo Chavez. Anthony Choque

Agrandir l’image « Mon cœur est vénézuélien, peu importe où je suis. » Le sentiment d'appartenance au Venezuela semblait bien présent lors de la manifestation, même chez les expatriés de longue date. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Nathalie Guevara a 44 ans, elle est installée au Canada depuis 15 ans. Comme bien d’autres, elle est venue manifester solidairement, malgré le froid.

On cherche l’unité des Vénézuéliens, que tous ensemble on puisse rebâtir notre pays. Le Venezuela est un pays très riche, mais en ruine. J’ai de l’espoir, mais ce n’est pas la fin, la lutte doit continuer, il ne faut pas lâcher. Nathalie Guevara

Agrandir l’image Jonathan Garcia trouve son espoir dans la foi et dans les changements qui semblent poindre à l’horizon. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Un avenir incertain

Accompagné de sa femme, Jonathan Garcia est aussi venu assister au rassemblement. Pour lui, Maduro est « un dictateur, un totalitaire, un oppresseur, un délinquant », mais l’espoir est présent. Il considère Juan Guaido comme un vent de renouveau, et insiste sur le fait que la communauté internationale doit faire pression sur le régime en place.