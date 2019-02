La neige abondante inquiète dans le Nord de l'Ontario

Cette année, le Grand Sudbury propose un budget de déneigement de 18,5 millions de dollars.

C’est une augmentation de près d’un million par rapport au budget de l’an dernier.

Toutefois, pour bien des Sudburois, ce montant est nettement insuffisant.

Selon Brad Wills, l’assistant-gérant de la compagnie de taxi Lockerby, l’accumulation de neige est devenue un danger public.

Le manque de déneigement affecte particulièrement les conducteurs de véhicules accessibles , souligne-t-il. Nous mettons nos clients en fauteuil roulant en danger lorsque nous les déposons dans la rue parce qu’il y a trop de neige sur les trottoirs.

Il y a des manques importants dans certaines régions, surtout près des écoles , note Patricia Martel, une Suburoise concernée.

Bien des enfants marchent pour se rendre à l’école sur ma rue. Mais les bancs de neige sont si élevés qu’il ne reste qu’une seule voie pour que les voitures circulent.

C’est vraiment inquiétant! Patricia Martel, une résidente de Sudbury

Depuis le début de la saison hivernale, 249 centimètres de neige sont déjà tombés, selon les données d’Environnement Canada.

Ce montant atteint presque la moyenne de 263 cm pour un hiver complet.

Au mois de janvier seulement, la Ville du Nickel a vu tomber plus de 100 cm de neige, bien au-delà de la moyenne de 60 cm.

Ailleurs dans le nord de la province

Les précipitations saisonnières à Sault-Sainte-Marie rivalisent avec celles à Sudbury, selon les données d'Environnement Canada.

Le mois dernier, il a neigé 121 cm, soit plus de 150 % de plus que la moyenne de 80 cm pour le mois de janvier.

Toutefois, les 249 cm qui sont tombés depuis le début de l’hiver sont encore bien loin de la moyenne de 321 cm pour un hiver complet dans la région.

Si l’on compare à l’an dernier, il semble qu’on dépensera plus que l’an dernier en déneigement , estime Larry Girardi, le directeur administratif des services publics de Sault-Sainte-Marie. Mais il est encore tôt et on ne peut pas savoir ce à quoi ressembleront les mois de février et de mars.

À Thunder Bay, les précipitations du dernier mois n’ont rien de remarquable, ne se situant qu’à 1 cm de la moyenne.

Une rue de Thunder Bay au début du mois de janvier. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Environnement Canada n’a pas pu fournir de données pour Timmins et North Bay.

La semaine dernière, l’accumulation de neige North Bay rivalisait avec les records établis en 2007 et 2012.