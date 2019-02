Deux voisins sauvent un homme au péril de leur vie

Robert Masson et Patrick Beaulieu ont été honorés lundi matin à l'Assemblée nationale pour avoir sauvé la vie de Charles Tardif, à la veille de la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

M. Masson s’affairait à ses occupations dans son cabanon, au milieu de l’après-midi, lorsqu’un bruit a retenu son attention.

« J’ai entendu un boum boum. Comme si une voiture a frappé un animal. J’avance doucement. Je ne vois rien dans le chemin. Quand je me retourne, je vois le camion de Charles qui était dans le lac. »

Robert Masson réalise avec stupeur que M. Tardif, inconscient, se trouve au volant d'un véhicule qui est en train de sombrer dans le lac.

Il plonge dans le lac

M. Masson appelle d’abord des secours, alerte son voisin Patrick, puis plonge dans le lac avec une hache, sans même se dévêtir.

Pendant ce temps, le véhicule, toujours en fonction, s’éloigne de la rive et s'enfonce de plus en plus.

Après avoir nagé une vingtaine de mètres, le bon samaritain tente en vain d’ouvrir les portières, verrouillées. Avec sa hache, il brise donc la vitre, côté conducteur.

Toujours inconscient, Charles Tardif a alors de l’eau jusqu’à la taille. M. Masson peine pour sa part à détacher la ceinture de l’homme, pendant que l’eau s’accumule rapidement à l’intérieur du véhicule.

« Je n’ai pas réalisé que je risquais ma vie, souligne Robert Masson. Mais je n'avais plus de force, je n'étais plus capable de garder ma respiration. »

Incapable d'aller plus loin, Robert Masson demande l’aide de son voisin. Patrick Beaulieu saute à son tour à l’eau et parvient quelques instants plus tard à détacher la ceinture de M. Tarfif et à le remonter à la surface.

« On ne se pose pas de questions. On ne pense à rien. Je ne peux même pas te dire la température de l’eau. Ça a été rapide, rapide. Je me suis mis à geler après », mentionne humblement Patrick Beaulieu qui a aidé ses deux acolytes à regagner le rivage.

« Je suis vraiment heureux de voir mes deux sauveteurs, près de moi, et de les voir aujourd’hui », commente de son côté Charles Tardif, également présent - et en bonne santé - à l’Assemblée nationale, au moment où Robert Masson et Patrick Beaulieu ont reçu la médaille du civisme pour leur acte de bravoure.

Deux victimes de l'attaque perpétrée contre le Centre culturel islamique de Québec, Azzedine Soufiane (à titre posthume) et Aymen Derbali, ont également été honorées pour l’occasion.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand