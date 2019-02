Les commissions scolaires défendent leur existence

La pertinence même des commissions scolaires est remise en question dans divers endroits au pays, notamment en Nouvelle-Écosse. La centralisation des pouvoirs doit être contrée, selon Alain Fortier, pour que les décisions se tiennent près des gens.

Puisque chaque école a des besoins différents, les commissions scolaires sont mieux placées pour s’assurer que chaque enfant a le service dont il a besoin, selon le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Alain Fortier croit que d’éliminer les conseils scolaires, comme en Nouvelle-Écosse, force chaque école à faire de la reddition des comptes. Il croit que ce travail devrait revenir aux commissions scolaires.

Bien sûr, ça coûte de l’argent parce qu’il faut engager des gens pour faire ça, mais on souhaite en faisant ça que les directions d’école continuent d’être des leaders pédagogiques et non pas des gestionnaires administratifs.

Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec