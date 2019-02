L'Américaine Aliy Zirkle remporte la version courte de la Yukon Quest

La conductrice d'attelage Aliy Zirkle est arrivée à Whitehorse, dimanche en fin d'après-midi, remportant ainsi la petite course de la Yukon Quest avec une avance de plus de 2 heures sur les autres compétiteurs.

À l’entendre, on pourrait croire que les 321 km parcourus en 26 heures à peine n’étaient qu’une promenade de santé. « J’ai dit à mes chiens : et si on rentrait à Whitehorse? Et ils sont repartis de plus belle! », dit-elle.

Lorsque mon chien Five a vu les lumières de la ville, il a redoublé d’efforts : il savait qu’un steak l’attendait à l’arrivée! Aliy Zirkle, championne de la YQ300

La conductrice expérimentée de traîneau à chiens est connue pour avoir remporté, en 2000, la grande course de la Yukon Quest, la YQ1000, qui traverse le Yukon et l’Alaska. Mais elle n’avait jamais remporté la course la plus courte, la YQ300. « Je me disais justement que cela faisait longtemps que je n'avais plus gagné de course, remarque l’Américaine. Cela fait du bien au moral! »

Yukon Quest 2019 : Aliy Zirkle remporte la YQ300 en franchissant la ligne d’arrivée ce dimanche, à 17h53, à Whitehorse. Félicitations! pic.twitter.com/aW9Qg4EHTl — N. Albérola Radio Canada (@AlberolaRadioCa) February 4, 2019

Aliy Zirkle a participé à la YQ300 pour tester ses chiens, notamment ceux qui coursent depuis peu, et choisir ensuite ceux qui l'accompagneront lors de sa prochaine grande aventure, l’Iditarod, au mois de mars, en Alaska.

Classement francophone

Marcelle Fressineau en a fait de même. Arrivée troisième, un peu après 21 heures, la conductrice suisse a dû faire face à quelques péripéties pendant le parcours.

J'ai perdu le traîneau en route! Marcelle Fressineau, 3e de la YQ300

« Aliy Zirkle a rattrapé mon traîneau et a calmé les chiens », dit-elle. Ces tracas ne l'ont pas empêchée d'obtenir son meilleur résultat dans une course. « C'est uniquement dû au hasard et à mes chiens, assure la compétitrice. À un moment, l'un de mes chiens s’est enfui, je me suis alors lancée à sa poursuite », raconte-t-elle.

Marcelle Fressineau pense déjà à sa prochaine course de traîneaux à chiens : l'Iditarod, en Alaska, le 2 mars. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

« Du coup, ajoute-t-elle, mes chiens n’ont pas mangé le premier jour. Le deuxième jour, ils n'ont pas voulu arrêter, car nous étions sur le lac gelé et ils avaient peur des craquements de la glace. Alors, on a continué! »

Terminer la course en duo

Les jumelles Louve et Lori Tweddell, âgées de 18 ans, sont quant à elles toutes les deux arrivées après minuit, heureuses d’avoir vécu cette expérience ensemble.

Yukon Quest 2019 : Les soeurs Tweddell ont terminé la course YQ300, un peu après minuit cette nuit, ensemble, ravies, et prêtes pour de nouvelles aventures. Félicitations! #YQ2019 #icign #icicb pic.twitter.com/PLWcs8T0vK — N. Albérola Radio Canada (@AlberolaRadioCa) February 4, 2019

« Je ne dirais pas que c'était facile, car ce ne l’était pas », avoue Louve.

Cela nous a prouvé qu'on était prêtes pour de nouvelles aventures comme celle-là. Louve Tweddell, 9e de la YQ300

Aux dires des organisateurs, la YQ300 s’est déroulée sans accroc. Deux des 13 participants ont dû abandonner en cours de route, en raison de fortes engelures pour l’un, et de trop grande fatigue des chiens pour l’autre.

Krystyna March, au point de contrôle de Braeburn, le deuxième jour de la course YQ300. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Si la majorité des meneurs d’attelages sont arrivés dans la nuit de dimanche à lundi, la dernière compétitrice, la Yukonnaise Krystyna March, devrait quant à elle arriver en cours de journée.