Des repas chauds pour les moins fortunés

Un bol de chili, un sandwich ou un café peuvent changer beaucoup de choses pour ceux qui ont faim, particulièrement s’ils sont coincés dehors à des températures sibériennes.

Les bénévoles de Fuel for Hunger n’ont pas laissé le froid les décourager d’effectuer leur visite hebdomadaire devant le Centre de services communautaires Boyle Street. Leur fameux chili a été rapidement distribué cette semaine.

« On se fout de la météo, dit le coordonnateur du camion géré par des bénévoles, Moe Duval. On est ici parce qu’on aime faire ça. Ça nous fait du bien, dans notre coeur. »

Chaque dimanche entre les mois de décembre et mars, le camion nourrit environ 500 personnes dans le besoin. Il commence son trajet devant le refuge Mustard Seed avant de se rendre au Bissell Centre et, finalement, au Centre de services communautaires Boyle Street.

« Au cours des années, on a commencé à connaître les gens par leur nom. Ils ont hâte de nous voir chaque dimanche », raconte Moe Duval.

C’est assurément le cas de Darryl Herman.

Darryl Herman attend avec impatience la visite des bénévoles de Fuel for Hunger, chaque semaine. Photo : CBC

« Quand ils arrivent, on a le sourire au visage. On peut à peine patienter le temps qu’ils s’installent et on sait qu'on aura bientôt un bon chili », dit-il.

Les bénévoles lui ont donné une paire de gants, un repas chaud et aussi un sentiment de camaraderie.

« Ça nous réchauffe. Ça démontre que quelqu’un se soucie de nous », explique Darryl.

Les refuges et les organismes d'aide aux itinérants tentent tant bien que mal de subvenir à leurs besoins au moment où la quasi-totalité de l'Alberta est touchée par un avertissement de froid extrême. Une personne a été trouvée morte près du stade du Commonwealth, à Edmonton, dimanche matin. Sa mort est vraisemblablement liée au froid, selon la police. Environnement Canada recommande aux Albertains de s'habiller chaudement et de surveiller l'apparition de symptômes tels que la douleur thoracique, l'engourdissement, la faiblesse musculaire et le changement de couleur des doigts et des orteils.

Avec les informations de Anna McMillan, CBC News