Prendre de la méthamphétamine pour la première fois en désintoxication

« Tout le monde se droguait. Il n'y avait pas une seule personne qui ne le faisait pas », dit Stephanie Siddle, 32 ans, qui était locataire dans le centre de traitement contre les dépendances River Point, à Winnipeg.

Elle dit qu'au lieu d'être en sécurité et sobre dans un logement où la règle était l'abstinence, elle a été exposée pour la première fois à la méthamphétamine.

Depuis, elle dit avoir a perdu confiance dans le système parce que c'est là qu'elle a développé une dépendance qui a détruit sa vie, selon elle.

« Je déteste la drogue », dit-elle.

« Mais je continue à en consommer juste pour ne pas être malade. C'était amusant au début, et maintenant ça ressemble à un travail. »

Stephanie Siddle consomme de la méthamphétamine toutes les quelques semaines, chaque fois qu'elle a de l'argent, et ce depuis deux ans.

En janvier 2016, Stephanie Siddle s'est installé dans un logement de transition situé dans l'avenue Magnus à Winnipeg. L'immeuble de 30 appartements appartient à Logement Manitoba et est géré par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances et un organisme à but non lucratif, SAM Management.

Le bâtiment est rattaché au centre River Point géré par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances et qui propose un traitement de la toxicomanie à 2000 personnes par an.

Stephanie Siddle a été référée en tant que locataire par la Behavioral Health Foundation avec lequel elle avait suivi un traitement en établissement pendant six mois pour des problèmes de santé mentale, de consommation d'alcool et de comprimés.

Elle a été l'une des premières personnes à signer un contrat de location dans le centre, où un revendeur de drogue n'a pas tardé à emménager, affirme-t-il.

Elle explique qu'elle a échoué au test de dépistage de drogue obligatoire, qui faisait partie du contrat de location, et est entrée en cure de désintoxication pour cinq jours. Elle a été expulsée après avoir échoué à un deuxième test de dépistage de drogue.

« J'étais en colère et contrariée, je ne savais pas ce que j'allais faire et j'étais déçue », a-t-elle déclaré.

« Cela m'a donné envie de consommer davantage de drogues. »

Le centre de désintoxications River Point dans l'avenue Magnus a été ouvert aux locataires en 2016. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances n'a pas souhaité se prononcer spécifiquement sur le cas de Stephanie Siddle.

« Je ne remettrais jamais en cause le point de vue ou la perception de quelqu'un », a déclaré la directrice du centre River Point, Laura Goossen.

« Je ne suis pas sûr que tout le monde a connu la situation qu'elle décrit, mais je ne remets pas en question le fait qu'il y a eu des personnes comme elle qui ont rencontré des difficultés. »

Laura Goossen indique que les locataires acceptaient de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires lors de la signature de leur bail. Cependant, a-t-elle ajouté, il n’existe pas de politique de tolérance zéro, car les rechutes font souvent partie du processus de récupération.

Si les locataires des appartements River Point ne sont pas pleinement engagés dans leur programme de traitement de la dépendance, ils peuvent être expulsés, a-t-elle expliqué.

Les autres motifs d'expulsion comprennent le non-paiement du loyer et l'adoption de comportements qui mettent les autres locataires en danger, notamment le trafic de drogue.

Le taux d'expulsions le plus élevé a été enregistré la première année de l'ouverture du centre, a-t-elle souligné.

Des changements faits

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances n'a rempli que la moitié des appartements au cours de la première année d'essai du nouvel établissement, a déclaré Mme Goossen.

Cependant, selon elle, c'était un apprentissage constant et des changements ont dû être apportés.

« Notamment, nous avons demandé à Santé Manitoba de recevoir un financement supplémentaire pour du personnel supplémentaire qui a été approuvé à l'automne 2016 », a-t-elle précisé.

« Le deuxième changement a été dans nos critères de sélection. »

Laura Goossen, directrice du centre River Point, a déclaré que d'importants changements avaient été apportés au centre depuis son ouverture en 2016. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances compte maintenant deux employés à temps plein disponibles pour les locataires six jours par semaine, qui sont eux-même d'anciens toxicomanes.

En ce qui concerne le choix des locataires, Mme Goossen précise que les candidatures étaient examinées par un comité de sélection, qui prenait en compte les antécédents de traitement des candidats et le type de soutien dont ils bénéficiaient de la communauté.

Stephanie Siddle pense qu'elle ne serait pas devenue dépendante de la méthamphétamine si elle avait emménagé dans un appartement ordinaire plutôt que dans un établissement où les drogues étaient bannies.

Comme nous savions que nous étions tous toxicomanes, nous nous sommes en quelque sorte nourris les uns des autres. Ça a échoué. Ça a lamentablement échoué. Stephanie Siddle, anienne locataire au centre de désintoxication River Point

Désormais, Stephanie Siddle vit dans un appartement dans une zone où vivent beaucoup de toxicomanes. Sa mère lui demande régulièrement de rentrer vivre avec elle ou d'essayer un autre traitement.

Selon sa mère, la jeune femme était pleine d'espoir lorsqu'elle a terminé son traitement en 2015 et a déménagé dans un des appartements du centre River Point. Elle avait hâte de mettre son diplôme de psychologie à profit et de trouver un emploi.

Au lieu de cela, elle dit avoir assisté à une année de déclin qui s'est transformée en deux ans de consommation de méthamphétamine.

Un avenir incertain

Stephanie Siddle dit vouloir en finir avec la drogue, mais ne voit pas d'avenir pour elle-même.

« Qui suis-je censé devenir ? », se demande-t-elle.

« Je ne suis pas la Stéphanie d'il y a deux ans. Je ne me sens plus comme elle. J'ai juste peur de vivre une vie normale à nouveau. »

Laura Goossen dit qu'elle a entendu de nombreux toxicomanes décrire ce type de désespoir et soutient qu'ils sont maintenant sur le chemin de la guérison.

« Je l'encouragerais vraiment, ainsi que tous les membres de sa famille, à chercher du soutien pour eux-mêmes, car c'est un moment vraiment difficile à vivre », a-t-elle déclaré.

Il existe actuellement une liste d'attente de plus de 200 jours pour les femmes souhaitant obtenir un traitement dans le centre River Point.

Avec des informations de Jillian Taylor, CBC Manitoba