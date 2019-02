St-Isidore Asphalte souligne ses 50 ans en redonnant à la communauté

L'entreprise St-Isidore Asphalte, qui a toujours appuyé les jeunes en appuyant notamment l'éducation et les activités sportives, célèbre son 50e anniversaire et veut en faire encore plus pour la communauté.

Un texte de René Landry

Un comité formé d'employés et de retraités de l'entreprise gère un fonds de 100 000 $ qui va servir à aider des personnes dans le besoin ou des organismes, sous le thème « 50 ans, 50 bonnes actions ».

St-Isidore Asphalte a donné un coup de pouce à la famille de la petite Mya Mallet, qui subit des traitements pour vaincre la leucémie Photo : Gracieuseté: St-Isidore asphalte

La communauté a été bonne pour nous autres pendant toutes ces années-là, explique Richard Losier, président et fondateur de l'entreprise. On a travaillé avec la communauté, et les entrepreneurs ont quand même une responsabilité aussi envers la population qui a des besoins. La plupart du temps, ça va être des causes pour des enfants malades. Notre vision, depuis le début, a visé les enfants et les sports pour les apporter plus loin et essayer de les faire rêver. Si on veut que notre communauté grandisse, il faut y penser. L'éducation a été une de nos priorités. C'est une façon de redonner à la communauté.

Pour son fils, Ronald Losier, vice-président et ingénieur en chef, il est important de continuer de mettre en oeuvre la philosophie de l'entreprise.

Souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de programmes du gouvernement pour les aider, dit-il. Quand ta maison a brûlé, par exemple, et que tu n'as pas d'assurances, le gouvernement ne s'implique pas. Donc, c'est dans des cas comme ça qu'on veut faire une différence. On cherche à faire de bonnes actions. Ce ne sont pas des commandites de spectacles, mais on va continuer à en faire. Les choses qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment sa vision à lui. C'est comme ça qu'il est et qu'il veut faire les choses. On veut continuer.

Richard Losier, président et fondateur de St-Isidore asphalte Photo : Radio-Canada / René Landry

Richard Losier n'hésite pas à répondre quand on lui demande s'il est fier de lui.