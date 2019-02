Les noms des 10 jeunes auteurs à surveiller en 2019, selon Marie-Louise Arsenault et son équipe, ont été dévoilés jeudi à l'émission Plus on est de fous, plus on lit!

L'animatrice à la barre de l'émission littéraire quotidienne diffusée sur les ondes d'ICI Première et son équipe ont choisi de souligner le travail de jeunes artistes pratiquant une variété de genres littéraires (roman, poésie, essai, théâtre et chanson), et invitent le public à découvrir leurs œuvres tout au long de l'année 2019. Les voici :

Lula Carballo, qui a signé un premier livre remarqué, le touchant récit hybride Créatures du hasard; l'essayiste Robyn Maynard, auteure de NoirEs sous surveillance, qui révèle au grand jour des côtés sombres de l'histoire canadienne; la romancière Clara Dupuis-Morency, auteure d'un récit troublant sur la maternité, Mère d'invention; les poètes Serge Agnessan, Baron Marc-André Lévesque, Emmanuelle Riendeau, Jean-Christophe Réhel et Daria Colonna; Simon Larose, du groupe Zen Bamboo; et le duo de dramaturges féministes Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, qui créent à quatre mains et se considèrent comme un être bicéphale.

À consulter : Les portraits des 10 jeunes auteurs à surveiller en 2019

Selon Marie-Louise Arsenault, offrir une vitrine aux talents littéraires émergents, c'est la mission que Plus on est de fous, plus on lit! s'est donnée depuis ses débuts.

Nous leur faisons une place importante dans l'émission (entrevues, lectures d'extraits, cabaret, etc.) Cela dit, nous n'avons pas à chercher très fort : c'est foisonnant, chaque saison nous amène de nouvelles voix! Marie-Louise Arsenault

L'initiative, lancée en 2013, a ainsi permis, au fil des ans, de mieux faire connaître des auteurs, dont plusieurs sont devenus, depuis, des incontournables de la scène littéraire ou artistique.

Parmi eux, Simon Boulerice, Natasha Kanapé Fontaine, les bédéistes Iris et Zviane, les rappeurs Fouki et D-Track, l’auteur jeunesse Patrick Isabelle ou encore la scénariste Kadidja Haïdara, qui ont fait partie des précédentes cohortes des 10 jeunes auteurs à surveiller.