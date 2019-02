La Vallée-de-l'Or se mobilise pour la persévérance scolaire

La présidente du comité organisateur, Mélanie Racette, espère que la semaine thématique permette de mobiliser l'ensemble de la communauté. Ce sont les petits gestes, et particulièrement les encouragements, que les élèves et les étudiants ont identifiés comme facteurs déterminants dans la réussite de leur cheminement académique, souligne-t-elle. Autant un grand-parent, un entraîneur sportif, les parents, naturellement, ont un rôle à jouer.

Alors que l'enjeu de la rareté de main-d'œuvre constitue un défi de taille pour les entreprises, il peut aussi en être un pour les enseignants. Certains élèves sont tentés de troquer leur parcours scolaire par un emploi bien rémunéré.

Les jeunes sont portés parfois à aller sur le marché du travail avant de compléter leur formation, déplore le président de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB), Gaétan Gilbert. Il faut absolument les convaincre de poursuivre, parce que le climat qu'on vit présentement, c'est souvent éphémère. S'ils n'ont pas de qualification, qu'est-ce que l'avenir leur réserve? C'est préoccupant.

Un constat que partage Luc Bourassa, qui enseigne depuis une vingtaine d'années. Il offrira une conférence dans le cadre de la semaine thématique. Je vais donner des exemples pour que les jeunes se trouvent des modèles positifs de persévérance , explique-t-il.

Une période névralgique pour la réussite scolaire

Selon M. Bourassa, l'appui des proches est crucial pour la réussite scolaire. Ça prend un soutien et c'est peut-être ce soutien qui se perd un petit peu depuis quelques années , constate-t-il.

C'est très stratégique le positionnement des Journées de la persévérance scolaire, parce qu'on sent une petite démobilisation chaque année. C'est une zone de vulnérabilité. Mélanie Racette, présidente du comité organisateur

Selon les organisateurs, la tenue de cette semaine thématique en février n'est pas un hasard, puisqu'il s'agit d'une période plus propice au décrochage. On peut sentir un certain relâchement, explique Mme Racette. C'est un peu avant la semaine de relâche, mais aussi avant le dépôt du deuxième bulletin. On appréhende parfois les résultats, puis on se dit que peu importe les efforts qu'on va déployer, bien ce ne sera peut-être pas suffisant.

Selon la CSOB, le taux de décrochage est de 15,2 % dans ses écoles (formation générale), alors que la moyenne provinciale est de 15,5 %.