D'Estimauville : Labeaume veut 100 M$ et exproprier une partie de la White Birch

L'administration Labeaume souhaite notamment mettre la main sur une partie du terrain de l'usine Papiers White Birch et compte demander le déménagement d'entreprises comme AIM et Glassine. Le dépôt à neige du secteur D'Estimauville et le garage municipal seraient aussi appelés à disparaître.

Le projet vise à favoriser, d'ici 10 ans, l'implantation de laboratoires et d'entreprises dans les secteurs des sciences de la vie, des activités logistiques et des technologies propres.

Le maire Régis Labeaume a présenté son projet au premier ministre François Legault. Pour la première phase du projet, la Ville de Québec demande au provincial d'investir 100 millions de dollars qui serviraient surtout à décontaminer des sols.

« C'est un projet avec un impact immense. Tu changes carrément la basse-ville avec ce projet-là, mais dramatiquement. C'est un projet immense pour une ville. On n'a pas vu ça depuis très longtemps », soutient Régis Labeaume.

À terme, l'administration Labeaume estime pouvoir attirer 280 entreprises technologiques. Le projet créerait 15 000 emplois et apporterait un milliard de dollars par année en salaires, selon la Ville.

Le gouvernement n'a pas encore donné son appui au projet.

Plus de détails à venir