Pluie, grésil, neige et bruine verglaçante attendus en Estrie

Selon Environnement Canada, quelques millimètres de verglas pourraient s'accumuler sur les surfaces, mais surtout en périphérie de Sherbrooke. « Sherbrooke, c'est la région où ce sera le moins complexe au niveau du verglas et où ce sera le moins hasardeux au niveau des conditions routières », soutient le météorologue à Environnement Canada, Alexandre Parent.

Ce sera pire dans les régions de la vallée de l'Outaouais et celles au nord du fleuve Saint-Laurent situées entre Lachute et Québec, car elles pourraient recevoir plus de 10 millimètres de pluie verglaçante.

Environnement Canada signale qu'il y a accumulation de verglas lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures au point de congélation.

Mardi, le ciel de l'Estrie sera ennuagé et il devrait pleuvoir jusqu'en fin d'avant-midi. Le mercure devrait atteindre 6 degrés Celsius. Cependant, la température dégringolera en cours de journée jusqu'à 14 degrés sous zéro dans la nuit de mercredi.

« À ce moment, on attend un mélange de neige, de grésil, mais ça passera rapidement », ajoute M. Parent.

Par la suite, le mercure restera en haut de zéro jusqu'à samedi où les températures chuteront jusqu'à -21 degrés Celcius.

Environnement Canada ajoute qu'un autre épisode de pluie verglaçante devrait se manifester dans la nuit de jeudi dans le sud-ouest du Québec et qu'il pourrait ensuite gagner un grand nombre de régions, y compris de l'est du Québec.

Activités annulées

Le mont Bellevue et la base de plein air André-Nadeau suspendent leurs activités pour les prochains jours en raison des conditions climatiques.

Du côté du parc du Mont-Bellevue, la station de ski est fermée aujourd’hui et demain, tout comme les sentiers de vélo sur neige, de ski de fond et de raquette. Cette fermeture préventive vise à protéger l’état des pistes et des sentiers.

Les activités devraient donc pouvoir reprendre progressivement mercredi aux deux endroits.