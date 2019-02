Le froid continue en Alberta

Les températures avoisinent - 30 °C dans la majeure partie de la province. Le refroidissement éolien est entre - 40 et - 50 dans la moitié nord. Il est plus près de - 40 dans le Sud. Il devrait diminuer au cours de la journée.

Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils. Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien , recommande Environnement Canada.

Seulement quatre régions dans toute l'Alberta échappent au froid extrême lundi, selon Environnement Canada. Photo : Environnement Canada

À Edmonton, les écoles demeurent ouvertes, mais plusieurs districts scolaires ont annulé leur service de transport scolaire. C'est le cas du district scolaire de Parkland, des écoles publiques régionales de Wetaskiwin, des écoles publiques et catholiques de Elk Island et des écoles publiques de Northern Gateway.

La circulation a été difficile au cours de la fin de semaine dans la capitale en raison des conditions météo. 436 collisions ont été rapportées à la police entre 16 h vendredi et 16 h dimanche.

« L'air arctique devrait persister pendant la majeure partie de la semaine pour les régions les plus au nord de l'Alberta », selon Environnement Canada.