Deux manifestations pro et anti-Maduro à Ottawa lundi

Les manifestants dénoncent le fait que Nicolas Maduro s'accroche au pouvoir. Sur leurs pancartes, on pouvait lire : No Maduro ou Maduro out ou encore Maduro est un usurpateur. Une autre manifestation, en faveur du président vénézuélien celle-ci, est attendue lundi vers 12 h 30.

À l'ouverture d'une réunion à Ottawa des pays du Groupe de Lima à 9 h 15, le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé une aide de 53 millions de dollars pour le peuple vénézuélien qui traverse une crise sans précédent.

Le Groupe de Lima Cet organisme a été créé en août 2017 pour contribuer à un règlement pacifique de la crise au Venezuela, à la suite de la déclaration de Lima du 8 août 2017 dans la capitale péruvienne. Il est constitué des 14 pays suivants : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Pérou, Mexique, République coopérative de Guyana et Sainte-Lucie.

L'aide canadienne vise à fournir de l'aide alimentaire d'urgence, des médicaments, de l'eau et de l'aide sanitaire aux personnes les plus affectées par la crise, dont les Vénézuéliens réfugiés dans d'autres pays de la région.

Chef du Parlement et rival du président socialiste Nicolas Maduro, Juan Guaido, s'est proclamé mercredi dernier président par intérim du Venezuela.

