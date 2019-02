Cannabis : le producteur FIGR cherche à réduire l’emballage de ses produits

Nous avons entendu les consommateurs qui ont essayé nos produits et qui ont vu nos emballages , affirmeEdwin Jewell, directeur général de l’entreprise FIGR, le seul producteur de cannabis aux fins récréatives à l’Île-du-Prince-Édouard.

En réponse aux préoccupations qu’ils ont exprimées, nous cherchons à améliorer notre emballage, en réduire la taille , précise M. Jewell.

Il y avait tellement à régler en prévision de la légalisation du cannabis aux fins récréatives, explique-t-il, que l’entreprise s’est retrouvée avec des emballages non satisfaisants.

L’objectif s'annonce difficile vu les règles de Santé Canada

L’entreprise a retenu les services d’un consultant et elle discute avec ses fournisseurs pour trouver un emballage plus respectueux de l’environnement. Ce sera toujours un défi, estime M. Jewell, particulièrement dans le cas de petites quantités de cannabis.

Même dans le cas d’un produit dans un format d’un gramme, il faut employer un emballage assez volumineux pour respecter les exigences de Santé Canada en matière d’étiquetage, explique Edwin Jewell. La bouteille doit être assez grande pour toutes les étiquettes. Et à moins que les règles changent, il est interdit de réduire la taille des étiquettes.

Il peut être difficile de réduire l'emballage des produits tout en respectant les règles de l'étiquetage, explique Edwin Jewell, directeur général de FIGR. Photo : CBC/John Robertson

De plus, l’entreprise cherche des solutions de rechange au plastique et au verre, mais le défi consiste à trouver un autre emballage respectant l’exigence d’un contenant inviolable et à l'épreuve des enfants.

La sécurité avant tout, selon Santé Canada

Le ministère de la Santé n’a pas confirmé s’il envisage de modifier la réglementation à la suite des plaintes de consommateurs.

À l’heure actuelle, l’emballage et l’étiquetage ne doivent pas être attrayants, particulièrement pour les jeunes.

Un grand nombre de données probantes démontre que l’emballage et l’étiquetage des produits ont un effet important sur la perception et le comportement des consommateurs, en fonction de leur vaste rayonnement et de leur exposition à différents moments clés (notamment à l’achat et pendant l’usage) , peut-on lire dans la réglementation fédérale.

FIGR compte changer d’emballage en deux étapes. Elle fera des changements temporaires dans les deux ou trois prochains mois pour régler certains problèmes à court terme, et elle prévoit passer à un nouvel emballage d’ici six à huit mois.

D’après un reportage de Natalia Goodwin, de CBC