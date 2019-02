Jasmin Roy à Gatineau pour promouvoir l'apprentissage des émotions en milieu scolaire

À la tête de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais qui a pour mission de lutter contre l'intimidation, Jasmin Roy sera de passage lundi soir à Gatineau pour promouvoir « un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire » auprès des parents et des acteurs du milieu éducatif.

Cette soirée de conférences gratuites marque la fin de la tournée de Jasmin Roy dans la province.

Elle est destinée aux parents, aux partenaires de la communauté et aux acteurs du milieu scolaire. Elle s'inscrit dans la poursuite des travaux du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en lien avec le dossier climat scolaire, violence et intimidation.

On fait des progrès , souligne Jasmin Roy, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici. Il cite notamment les travaux de la Chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif (CRSVME) à l'Université Laval.

Là, on demande d'aller un peu plus loin, parce que la violence et l'intimidation, c'est un problème émotionnel et relationnel et ça prend des solutions émotionnelles et relationnelles. Donc on parle maintenant d'apprentissages sociaux et émotionnels , explique-t-il.

On a réalisé que si le jeune n'est pas capable de gérer ses émotions, il va être plus propice à avoir des comportements de violence [...] donc il faut apprendre à l'enfant l'alphabétisation des émotions et des besoins [...] et ensuite il faut lui apprendre à gérer ses émotions , poursuit-il.

De plus, M. Roy prône un changement de paradigme préférant que l'on parle des saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle plutôt que de violence et d'intimidation.

Les rencontres débutent à 19 h, à l'hôtel Crowne Plaza au 2, rue Montcalm à Gatineau.