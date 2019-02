Pour son film Roma, Alfonso Cuarón est sacré meilleur réalisateur par la DGA

Alfonso Cuarón a ainsi battu Spike Lee et son BlacKkKlansman, Bradley Cooper et son A Star Is Born (Une étoile est née), Peter Farrelly et son Green Book (Le livre de Green), ainsi qu'Adam McKay et son Vice aux 71e DGA Awards, samedi soir, à Los Angeles.

Depuis 1948, le vainqueur de la DGA ne s'est jamais vu attribuer l'Oscar du meilleur réalisateur pour sa mise en scène.

Il s'agit du deuxième prix de la DGA pour Cuarón, qui l'a remporté pour Gravity (Gravité) en 2013, et du deuxième prix en langue étrangère, après Crouching Tiger, Hidden Dragon (Tigre et dragon), d'Ang Lee.