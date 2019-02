Le verglas régnera sur Québec cette semaine

Le prochain épisode de pluie verglaçante devrait commencer à tomber en soirée lundi, un peu après le retour à la maison.

« C'est un système qui s'approche en provenance des Grands Lacs et qui amène de bonnes bandes de pluie verglaçante », explique le météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada, Alexandre Parent.

Un avertissement de pluie verglaçante est émis pour : Bellechasse

La Côte-de-Beaupré-L'Île-d'Orléans

Lévis

Lotbinière

Portneuf

Québec

Saint-Lambert-De-Lauzon

Valcartier-Stoneham

« Ça risque de perdurer toute la nuit et demain (mardi) matin. Pour aller au travail, les conditions routières pourraient être difficiles, principalement pour tout ce qui est au nord du fleuve Saint-Laurent », affirme Alexandre Parent.

Sur la Rive-Sud, les averses de pluie verglaçante devraient se terminer durant la nuit. Les températures devraient par la suite chuter en fin de journée, mardi.

« On va se retrouver avec un minimum, mercredi matin, de -16 °C. Ça va donc geler rapidement, derrière ce système météorologique », souligne Alexandre Parent.

Le système météorologique va traverser le sud du Québec, de l'Outaouais jusqu'en Gaspésie.

Encore du verglas

Un autre épisode similaire de pluie verglaçante est aussi attendu dans nuit de jeudi à vendredi, ainsi que vendredi matin dans la région de Québec.

« Il va peut-être y avoir plus de vent. S'il y a des averses assez intenses, avec les vents, souvent, ça va causer des branches qui cassent, des pannes électriques. Ce n'est pas impossible non plus pour demain matin », prévoit Alexandre Parent.