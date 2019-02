Froid extrême et neige en Colombie-Britannique

Le vortex polaire, qui avait frappé d'autres régions du pays récemment, affecte maintenant la Colombie-Britannique, surtout l’intérieur de la province, notamment les communautés de Quesnel, Williams Lake et 100 Mile House.

Le mercure pourrait même chuter à -45 degrés cette semaine à Dease Lake, dans le nord de la province, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Cette vague de froid force plusieurs municipalités à ouvrir des refuges d’urgence pour les sans-abri.

Un employé du refuge de la Cariboo Friendship Society à Williams Lake, Dan Moses, indique que le personnel de cet établissement se rendra dans les parcs de la ville et près des lignes de chemins de fer, où les itinérants ont des campements de fortune, afin de les prévenir qu’ils peuvent se réfugier au chaud pour les nuits froides à venir.

Le temps froid dans le sud de la province aussi

« C’est un hiver El Niño qui nous donnait des températures plus chaudes de 1 à 3 degrés que les moyennes habituelles et auquel s’était joint le phénomène du blob nous donnant un hiver plus doux pour décembre et janvier », indique le météorologue Armel Castellan.

Cependant, le spécialiste d’Environnement Canada ajoute qu’il faut se préparer pour une poussée d’air froid aussi dans la région métropolitaine de Vancouver et pour l’île de Vancouver.

Vancouver et les environs ainsi que la côte Sunshine connaîtront des températures de 5 à 10 degrés sous les normales pour cette période de l’année. Des chutes de neige sont aussi à prévoir plus tard cette semaine.

Les autorités ont ouvert des places supplémentaires dans les refuges d’urgence de la région métropolitaine de Vancouver pour loger les sans-abri.

La Ville de Victoria a mis en place son protocole d’urgence en cas de météo extrême, faisant ainsi passer de 365 à 465 le nombre de places dans ses refuges.

L'agence gouvernementale du ministère des Transports, Drive BC, a également lancé un avis pour prévenir la population des conditions difficiles et de la glace sur de nombreuses routes. Les automobilistes doivent aussi faire attention aux déneigeuses qui circuleront sur certains tronçons de route.