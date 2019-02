Un nouvel immeuble pour le centre fiscal de Shawinigan

La construction devrait commencer en 2022 et durer deux ans. L’ancien édifice sera ensuite démoli et le stationnement, aménagé.

Ottawa affirme que les quelque 1600 employés n’auront pas besoin d’être relogés le temps des travaux.

Le gouvernement canadien précise que le nouvel immeuble respectera les normes écoénergétiques LEED-Or et offrira un espace de travail plus moderne aux employés.

Le nouvel édifice aura une plus grande superficie (20 000 mètres carrés au lieu de 17 000 mètres carrés), mais il sera plus étroit et plus haut que l’ancien.

Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain, a annoncé la construction du nouveau centre fiscal, lundi à Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Pierre Marceau

Il sera à la fine pointe de la technologie, un des plus modernes dans le parc immobilier du gouvernement du Canada [...] et un des plus verts , précise le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, qui était à Shawinigan lundi pour annoncer la construction du nouveau bâtiment.

J’avais pris un engagement quand je me suis présenté en politique, c’était d’assurer la pérennité du Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan, qui est le plus grand au Canada, et aujourd’hui, c’est mission accompli. François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain

L’appel d’offres sera lancé en 2021.

En avril 2017, une cure de rajeunissement de 12 millions de dollars du centre fiscal avait été annoncée par le gouvernement canadien. Les travaux n'avaient pas encore commencé.

Le bâtiment a été construit en 1978 et l'Agence du revenu du Canada occupe l’immeuble depuis 1979.

Protéger les emplois

Le premier ministre du Québec, François Legault, a récemment fait part au premier ministre Justin Trudeau de sa volonté d’avoir un impôt unique dans la province.

François-Philippe Champagne veut s’assurer qu’Ottawa n’adopte pas de mesures qui nuiraient à Shawinigan.