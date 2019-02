Motoneigiste disparu à Terre-Neuve : les recherches se poursuivent

Une équipe de secouristes en hélicoptère a retrouvé vivant Stan Rice, 64 ans, deMount Pearl, dimanche. Ce dernier est soigné à l’hôpital àCorner Brook, indique sa femme,Ruth Rice. Il est très émotionnel et il a hâte de revoir ses amis, explique-t-elle.

M. Rice était membre d’un groupe de cinq motoneigistes qui faisaient une excursion entre Jackson's Arm et Harbour Deep. Les cinq hommes, tous de bons amis, connaissent bien le secteur et les sentiers de motoneige, affirme Ruth Rice.

Stan Rice et un autre motoneigiste âgé de 68 ans ont été portés disparus vendredi après-midi. Les recherches se poursuivent lundi pour retrouver ce dernier, indique la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ).

Des policiers, des membres des services d’urgence, des militaires et des amis du disparu participent aux recherches.

Espoir d’un dénouement positif

C’est une recherche active et nous faisons des efforts soutenus pour le retrouver aujourd’hui. Les participants font tout ce qu’ils peuvent et nous espérons un dénouement positif aujourd’hui , explique la caporale Elizabeth Lodge, du détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada àDeer Lake.

Les recherches aériennes menées durant la nuit vont se poursuivre lundi. Les équipes au sol se préparaient déjà à reprendre les recherches de leur côté avant le lever du jour.

Les conditions météorologiques peuvent toutefois changer rapidement, souligne MmeLodge. Des équipes se sont rendues à certains endroits, dimanche, où elles ont dû s’arrêter parce que la visibilité était nulle.

Les motoneigistes sont expérimentés, ils ont des habiletés de survie et ils savent ce qu’il faut faire s’ils se perdent, ajouteElizabeth Lodge. De plus, dit-elle, M. Rice a donné aux secouristes les coordonnées GPS de son parcours en motoneige ainsi qu’une description approximative de l’endroit où lui et son ami sont retrouvés séparés.

Les équipes espèrent que ces renseignements les aideront à réduire la zone de recherche et à repérer plus rapidement le disparu.