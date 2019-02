Une nouvelle vie pour la Maison du bonbon de Sherbrooke

La nouvelle propriétaire, Jenny Martel, en a fait l'annonce sur Facebook. L'ouverture officielle doit avoir lieu ce lundi, 8 h 15, mais le commerce était en rodage au cours du week-end.

Les négociations se sont terminées jeudi. J'ai eu les clés vendredi et j'ai ouvert cette fin de semaine pensant que j'aurais trois ou quatre clients et que j'aurais le temps de faire mon ménage. Mais non! J'ai eu de la broue dans le toupet! Aujourd'hui, nous serons trois employés derrière le comptoir , raconte-t-elle en riant.

Mme Martel est familière avec cette entreprise, qui a pignon sur rue depuis 25 ans, puisqu'en 2011, elle avait racheté le commerce avec un partenaire d'affaires. L'aventure a toutefois été de courte durée et pour diverses raisons, elle a cédé ses parts. Dans notre contrat, c'était indiqué que j'avais le premier droit de racheter. Je retrouve mon bébé! J'adore travailler dans les bonbons. C'était l'occasion parfaite pour moi , dit-elle.

La Maison du bonbon occupe les mêmes locaux que l'ancienne administration soit sur la rue Marquette au centre-ville de Sherbrooke.

La nouvelle propriétaire entend honorer les cartes cadeaux et les cartes fidélités déjà en circulation de l'ancienne administration.

Entre autres nouveautés, des bonbons sans gluten, halal et kasher sont en vente. J'ai augmenté les prix un peu. Ils n'avaient pas bougé depuis dix ans. Je suis la seule qui vend les bonbons à l'unité et non au poids. Les jeunes viennent avec 2 $ et savent ce qu'ils peuvent acheter , explique Mme Martel.