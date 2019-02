Le service d’obstétrique rouvre à l'hôpital de Bathurst

La réouverture du service d’obstétrique est prévue pour durer, assure le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne.

Absolument, c’est une ouverture qui a été prévue et un plan de travail en fonction d’assurer une continuité de service. Un service, je pense qu’on le convient tous, est absolument essentiel pour l’ensemble des gens de la région Chaleur et de la Péninsule , souligne Gilles Lanteigne.

Le service d'obstétrique était fermé depuis la fin du mois d'octobre à cause d’une pénurie d’infirmières.

Le Réseau de santé Vitalité croit avoir trouvé une bonne solution pour maintenir le service d'obstétrique à Bathurst.

On est jamais à l’abri de circonstances exceptionnelles, mais on pense que cette fois-ci, avec le réaménagement, avec l’entraînement, avec le fait que les infirmières sont plus polyvalentes, et je pense aussi qu’avec une prise de conscience de l’ensemble de l’équipe que vraiment ces services-là sont importants, je pense qu’on va être capable d’assurer ces services-là , explique Gilles Lanteigne.

Durant la fermeture du service, les femmes enceintes de la région devaient se rendre à Miramichi ou à Campbellton pour accoucher.