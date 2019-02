Shediac à risque d’inondations plus fréquentes et étendues, selon un rapport

La mer a inondé des centaines de maisons et chalets à Shediac en 2000. On parlait à ce moment de l'inondation du siècle, d’un scénario exceptionnel qui n'aurait lieu qu'une fois tous les 100 ans.

Selon les conclusions du nouveau rapport, les résidents peuvent s'attendre à de telles inondations plus fréquemment. On prévoit que des inondations de cette envergure auront lieu tous les 25 ans, en moyenne, et que les zones à risque vont englober deux fois plus de propriétés.

La Ville de Shediac compte prévenir plutôt que guérir.

La ville de Shediac a un arrêté sur les zones inondables pour prévoir le niveau de l'eau depuis 2012. Donc, ça va nous permettre de nous adapter à ça , indique le maire Roger Caissie.

Depuis 2000, les nouvelles constructions dans les zones à risque doivent être surélevées à 4,3 mètres au-dessus du niveau de la mer pour les protéger de crues printanières et d’inondations. Mais, les propriétés ne sont pas toutes surélevées.

Marie Paul, résidente qui habite près de la côte, estime que les mesures en place sont suffisantes.

Il y a des maisons qui ont été soulevées. Il y a des murs. Il y a des roches. On a l'île de Shediac qui nous protège aussi. On est dans comme une baie. Cette tempête ne me fait pas de problèmes, ne me préoccupe pas du tout. Puis, si j'en parle à mon monde qui est proche d'ici, ils sont tous tranquilles, bien tranquilles. Non, on ne voit pas ça comme un danger du tout , affirme Marie Paul.

L'inondation de 2000 à Shediac avait endommagé de nombreuses propriétés. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires doivent s’attendre à ce que le coût de leurs assurances augmente, selon Michelle Pelletier, défenseur du consommateur en matière d’assurance.

Lorsqu'il y a des sinistres comme ça, les assurances, pour baser leurs prix, vont dire: “On a eu tant de sinistres cette année, tant de primes récoltées.” Ils font la mathématique pour pouvoir assurer, demeurer rentables, puis continuer à assurer. Les chances sont que oui, il va y avoir des augmentations. On en a déjà connu dans les dernières années, et on s'attend à ce qu'il va y en avoir d'autres encore , explique Michelle Pelletier.

En prévision des prochaines crues, les autorités encouragent les résidents à se préparer aux pires scénarios.

D’après un reportage de Marielle Guimond