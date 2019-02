Six pays européens reconnaissent Guaido comme président du Venezuela

Le socialiste Nicolas Maduro, réélu en mai dernier, a en effet rejeté l'ultimatum que lui avaient fixé ces pays de l'Union européenne (UE) et a écarté l'hypothèse d'un nouveau scrutin présidentiel.

Juan Guaido, meneur de l'opposition, s'est autoproclamé chef d'État par intérim le 23 janvier.

Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaissait Juan Guaido comme « président en charge » pour mettre en œuvre un processus électoral.

« Les Vénézuéliens ont le droit de s’exprimer librement et démocratiquement », a-t-il écrit.

Le Kremlin a dénoncé l'initiative des pays européens comme une ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Venezuela, en soulignant que ce sont les Vénézuéliens eux-mêmes qui doivent décider de leur avenir, pas des pays étrangers.

Dans un entretien accordé à la chaîne espagnole Antena 3, enregistré la semaine dernière et diffusé dimanche, Nicolas Maduro a déclaré ne « pas se préoccuper de ce que dit l'Europe ».

Donald Trump, qui a reconnu dès le mois dernier Juan Guaido comme président, a dit ne pas exclure l'envoi de troupes américaines au Venezuela. « C'est certainement une option », a-t-il affirmé dimanche au réseau CBS.

Le président américain a ajouté avoir décliné une demande d'entretien de Maduro.

La Russie, la Chine et la Turquie continuent à soutenir le dirigeant socialiste, qui bénéficie toujours de l'appui, primordial, des forces armées vénézuéliennes. Moscou, important bailleur de fonds du Venezuela ces dernières années, a appelé dimanche à la retenue.

« L'objectif de la communauté internationale doit être d'aider [le Venezuela] sans ingérence destructrice de l'étranger », a estimé Alexandre Chtchetinine, directeur du département de l'Amérique latine au ministère russe des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse Interfax.

Réunion du Groupe de Lima à Ottawa

Le Groupe de Lima tiendra une réunion d’urgence lundi matin à 9 h 30, dans la capitale canadienne, pour discuter de la situation au Venezuela.

La réunion portera essentiellement sur les mesures à prendre pour soutenir le président intérimaire Juan Guiado et le peuple vénézuélien, a expliqué la semaine dernière la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Fondé en août 2017 dans la capitale du Pérou, le Groupe de Lima est composé de 12 pays d’Amérique latine, des Caraïbes et du Canada. Le Groupe, dont les États-Unis sont absents, réclame, entre autres, des élections libres et transparentes au Venezuela et la libération des prisonniers politiques dans le pays.