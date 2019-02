Torses nus, des coureurs bravent le froid pour aider les sans-abris

Malgré des températures de -30 degrés Celsius et un avertissement de froid extrême, des coureurs sont allés dehors torse nu lors d'une course de charité à Calgary.

Ces 23 aventuriers ont récolté plus de 30 000 $ pendant une campagne de souscription au profit d’Inn from the Cold, une association qui aide les sans-abris à trouver un logement.

« Je le fais parce que j’aime le défi, explique l’organisateur de la course, Nathaniel Ernst. Les sans-abris [par contre] n’ont pas le choix, s’il fait froid ou pas dehors ».

Pendant le parcours de 35 minutes, les coureurs ne pouvaient porter que des bonnets, des gants, des chaussettes et des chaussures.