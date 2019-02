Moment de recueillement pour les personnes touchées par le suicide à Rivière-du-Loup

Cette marche était organisée par le Centre prévention suicide du KRTB, à l'occasion de la 29e Semaine de prévention du suicide.

Les participants ont marché en silence dans les rues de Rivière-du-Loup, avant de se réunir pour un moment de recueillement dans l'église Saint-Patrice.

Plusieurs marcheurs souffraient eux-mêmes de la perte d’un être cher, qui a décidé de s’enlever la vie.

C’est le cas du vice-président du Centre prévention suicide du KRTB, Pierre-Hugues Dion, dont la sœur s'est suicidée. Il espère que ce genre d'événement aidera à prévenir d'autres drames.

C'est quelque chose de tragique, c'est toute la question de : "On aurait pu éviter ça. Avoir su, on aurait peut-être pu aider". On se pose toujours la question.

Pierre Hugues Dion, vice-président du Centre prévention suicide du KRTB