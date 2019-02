Ottawa en mode infrastructure

Il y a près de quatre ans, Justin Trudeau promettait que s’il prenait le pouvoir, il investirait massivement en infrastructure, même si cela devait entraîner des déficits. Une fois élu, il a annoncé son plan qui prévoit des investissements de 187 milliards sur 12 ans.

À près de neuf mois du prochain rendez-vous électoral, les libéraux sentent le besoin de s’assurer que les Canadiens sont au courant des investissements qu’ils ont faits ou qu’ils feront en infrastructure.

« Ce n’est pas tellement en mode élection qu’en mode ambition, se défend le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne. C’est se donner les moyens de réussir. Pour que les Canadiens voient ce qu’on a fait. »

M. Champagne explique que de nouveaux projets seront annoncés, mais que la tournée permettra aussi « d’aller voir les projets en cours ».

« Il y a des choses qui prennent plusieurs années à se réaliser, dit-il. C’est important de rappeler [ce qu’on a fait]. On parle de 7000 nouveaux autobus, de 2000 km de route et d’environ 1400 stations d'épuration des eaux qui ont été bonifiées. »

Il y aura quelque chose pour tout le monde là-dedans. François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure

Le plan d’investissement en infrastructure des libéraux prévoyait des investissements pour améliorer les usines d’épuration des eaux, bonifier l’offre de transport en commun et construire des infrastructures vertes.

« En milieu urbain, on me parle de mobilité, quand je suis en région on me parle de connectivité, de téléphonie cellulaire et d’internet haute vitesse, explique M. Champagne. L’infrastructure, c’est la meilleure façon d’attirer des talents et de garder nos jeunes en région. »

Si les troupes libérales prévoient se promener partout au pays, elles porteront une attention particulière à deux régions clées, selon les libéraux, aux prochaines élections : le Québec et la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Québec devra toutefois être encore patient avant qu’Ottawa annonce le financement pour les projets de prolongement de la ligne bleue à Montréal ou celle de Tramway à Québec.

Des sources au sein du gouvernement fédéral ont indiqué à Radio-Canada qu’elles espèrent que le financement pourra être annoncé avant la prochaine élection.