Décès du vérificateur général du Canada, multiples carambolages sur l'autoroute 20 et explosion mortelle à Toronto. Petit résumé de l'actualité qui a marqué la fin de semaine.

Le vérificateur général du Canada est mort

Michael Ferguson est mort des suites d'un cancer. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Michael Ferguson, le vérificateur général, est décédé samedi entouré de ses proches. Nommé en 2011 pour un mandat de 10 ans, M. Ferguson a plusieurs fois eu maille à partir avec les gouvernements au pouvoir à Ottawa, plus particulièrement avec le gouvernement conservateur de Stephen Harper sur la question des avions de chasse F-35. Atteint depuis plusieurs mois d'un cancer, Michael Ferguson était âgé de 60 ans.

Près de 200 voitures dans des carambolages sur l'A-20

Selon la Sûreté du Québec, il y a eu des blessés mineurs à la suite des carambolages. Photo : Radio-Canada / Camille Simard

Les mauvaises conditions routières ont contribué à de nombreux accidents survenus samedi sur l'autoroute 20 à la hauteur de Val-Alain, dans la région de Québec. Les carambolages, dont certains engageaient des véhicules lourds, n'ont heureusement fait que des blessures mineures. Selon des experts, il est possible d'éviter de tels accidents en modifiant son comportement sur la route.

L'explosion d'une maison fait un mort en Ontario

La résidence est complètement démolie et plusieurs propriétés avoisinantes ont été endommagées. Photo : Police provinciale de l'Ontario de Caledon

Les habitants de Caledon, au nord-ouest de Toronto, ont eu droit à tout un réveil, dimanche. Une maison a été détruite par une explosion, tuant une personne et forçant l'évacuation d'une trentaine de résidents. On ignore encore la cause de la déflagration.

La tension continue de monter au Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro ne veut pas organiser une nouvelle élection présidentielle. Photo : Reuters / Handout .

Le dialogue de sourds se poursuit entre une bonne partie de la communauté internationale et le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Ce dernier rejette les demandes de l'Union européenne de tenir une nouvelle élection présidentielle, proposant plutôt de nouvelles élections législatives, alors que le Parlement vénézuélien est contrôlé par l'opposition. Par ailleurs, le président américain Donald Trump, qui appuie le chef de l'opposition et président autoproclamé Juan Guaido, continue d'évoquer une possible intervention militaire au Venezuela.

Affrontements lors d'un hommage aux blessés des gilets jaunes

Les manifestants défilaient samedi pour rendre hommage aux protestataires blessés par les forces de l'ordre. Photo : Reuters / Philippe Wojazer

Les traditionnelles manifestations du samedi, en France, ont de nouveau dégénéré à certains endroits, les marches se transformant en affrontement entre gilets jaunes et forces de l'ordre. L'heure était pourtant au recueillement pour rendre hommage aux protestataires blessés depuis le début du mouvement social. Certains Français disent d'ailleurs être fortement affectés par la violence des heurts.

Bonne semaine!