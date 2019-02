Sylvie Fréchette en conférence dans la région pour la prévention du suicide

Pour l’occasion, la double médaillée olympique en nage synchronisée Sylvie Fréchette était dans la région pour donner une conférence sur le sujet. L'athlète a vécu de près le suicide.

Le drame s’est produit en 1992, à quelques jours de sa participation aux Jeux olympiques de Barcelone.

Le 18 juillet 1992, quand je suis revenue de mon entraînement, j’ai découvert le corps de mon fiancé qui venait tout juste de se suicider. Il n’y a pas de mots, il n’y a pas d’images qui peuvent réussir à exprimer ce qui se passe à l’intérieur de nous , raconte la nageuse.

Des dizaines de personnes ont assisté à la conférence de Sylvie Fréchette. Photo : Radio-Canada

Selon les données les plus récentes de l'Institut national de santé publique, le Québec détient un taux de suicide parmi les plus élevés au Canada et dans les pays industrialisés.

Chaque jour, environ trois personnes s'enlèvent la vie dans la province et huit sont hospitalisées pour avoir tenté de le faire.

Sylvie Fréchette souhaite faire tomber les tabous et encourager les gens à en parler.

Ce qui est épouvantable, c’est qu’en 2019, c’est encore tabou. Et il y a des gens qui ont encore de la difficulté à demander de l’aide, à aller en parler et ça pour moi, on n'en parlera jamais assez. Un suicide c’est un de trop. Il faut vraiment essayer de se sortir de ce cycle-là , souligne l’athlète.