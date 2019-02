Le prix du foin, un grave problème pour les éleveurs

Un texte de Fannie Bussières-McNicoll

La propriétaire de la Ferme de la Belle Époque dans Lanaudière, Anne-Marie Bélanger, est inquiète. Son grenier est presque vide; il ne reste que deux semaines de réserves de foin pour nourrir la quarantaine de chevaux sous sa responsabilité.

Ça fait trente ans que je gère une écurie et je n'ai jamais vu ça. Nos cultures, l'été dernier, ont donné 40 % de la production habituelle. Normalement, on s'autosuffit. Cette année, on s'est mis à acheter du foin à la mi-novembre! Anne-Marie Bélanger, propriétaire de la Ferme de la Belle Époque

Anne-Marie Bélanger, propriétaire de la Ferme de la Belle Époque à l'Épiphanie Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

L'entrepreneure s'active, fait des appels et ratisse les offres sur les réseaux sociaux pour trouver une manière de nourrir les animaux. Et le foin qu'elle trouve est loin et dispendieux : « Ce qu'on a pu trouver, c'est dans le coin de Lac-Mégantic, ou même passé Québec. Ça représente plusieurs heures de transport. Si on ajoute la location du camion, le coût de l'essence, ça augmente encore plus le prix du foin! »

Un prix qui a presque doublé dans les derniers mois, selon le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau. Si la tonne de foin se transigeait autour de 140 dollars l'an dernier, elle vaut maintenant entre 200 et 250 dollars.

Une production catastrophique

Si la production de foin a été exceptionnellement faible dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi et dans le nord du Lac-Saint-Jean à l'été 2018, elle n'a été que très moyenne dans le reste de la province, si bien que la pénurie de foin s'est fait sentir à la grandeur du Québec. Les propriétaires d'animaux ou d'élevage possèdent souvent leurs propres terres et y produisent leur foin. Mais cette fois-ci, ils ont dû se tourner vers des fournisseurs externes.

Ce qui a fait grimper le prix du foin, c'est qu'il y avait beaucoup d'acheteurs sur le marché cette année. Et les producteurs qui ont du foin à vendre savent qu'on est en situation de rareté, et certains en profitent pour faire monter les prix. Marcel Groleau, président de l'Union des producteurs agricoles

De plus, ajoute Marcel Groleau, il est maintenant plus rentable de produire des céréales et des légumes que de faire du foin. Il y a donc eu une réduction du nombre de terres destinées à la culture du foin, ce qui a contribué au phénomène de rareté qui sévit présentement.

Des impacts sur la productivité et la rentabilité

La pénurie de foin se fait tout autant sentir chez les producteurs québécois de lait, de viande, de boeuf, d'agneau ou de chèvre. Le jeune producteur laitier Nicolas Cormier a eu de la difficulté à trouver du foin pour ses vaches cette année : « J'ai magasiné sur le site web Haybec, sur les réseaux sociaux. J'ai appelé les producteurs que je connaissais. Récemment, je suis même allé chercher du foin chez un de mes amis en Beauce! C'était le seul moyen d'obtenir du foin à un prix raisonnable! »

Nicolas Cormier, propriétaire de la Ferme Missio-Lait en Montérégie, aux côtés de l'une de ses vaches laitières. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Même s'il ne baisse pas les bras, il reconnaît que cette situation limite sa rentabilité.

Ça a un gros impact sur les coûts de production. Ça coûte beaucoup plus cher pour produire le même volume de lait. Au bout du compte, ça atteint les liquidités, c'est certain! Nicolas Cormier, propriétaire d'une ferme laitière à Contrecoeur

Des choix difficiles

Afin de limiter les dommages financiers, les producteurs optent pour différentes stratégies, explique Marcel Groleau.

À ce prix-là, tu veux acheter le moins de foin possible. Tu vas te départir d'une partie de ton troupeau, tu vas faire moins d'élevage, tu vas même peut-être rationner un peu plus, donner plus de céréales. Il y a des producteurs qui ont dépensé des fortunes pour se rendre jusqu'au printemps 2019 en espérant que la situation s'améliore cet été. Marcel Groleau, président de l'Union des producteurs agricoles

Et du côté des propriétaires de chevaux, certains vont peut-être opter pour se départir de leur bête, selon Chamie Angie Cadorette, directrice de l'association québécoise de protection des chevaux Galahad, propriétaire de trois chevaux : « C'est sûr que des propriétaires de chevaux qui étaient déjà serrés ont eu de la difficulté à joindre les deux bouts avec les dépenses lié à leurs animaux. C'est sûr que ça a dû avoir un certain impact. Je ne sais pas s'il y a eu un lien direct, mais on a eu beaucoup d'abandons de chevaux cette année. »

Appels à l'aide

Le producteur bovin et laitier Gilbert Marquis, qui est également président de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, demande l'aide des gouvernements à Québec et à Ottawa afin de bonifier la protection d'assurance récolte pour les foins, un programme d'assurance provincial qui vise à protéger les entreprises agricoles contre la perte de leurs récoltes qui existe depuis 2002. Les indemnités versées, notamment aux producteurs du Bas-Saint-Laurent touchés, sont insuffisantes, selon lui.

Le foin est rare, le foin est cher, [puis] on y a droit, à ce programme-là. Si le programme jouait bien son rôle, les producteurs qui sont encore en quête de foin seraient soulagés pour le reste de l'année, jusqu'à ce qu'on reprenne les nouvelles récoltes. Ça leur donnerait de l'espoir et de l'argent. Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

Par ailleurs, puisque le prix pour la viande est établi en fonction de références nord-américaines ou mondiales et que la pénurie de foin ne touche que le Québec et l'est de l'Ontario, le prix de la viande au détail n'augmentera pas, assure Marcel Groleau. Et du côté du lait, puisque son prix est contrôlé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires, les consommateurs ne devraient pas observer à court terme une augmentation du prix des produits laitiers sur les tablettes.