Les députés de retour à l’Assemblée nationale mardi

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, souhaite mettre l'environnement et le développement des régions au premier plan. Le député va aussi s'assurer que les engagements pris par la Coalition avenir Québec (CAQ) se réalisent.

Par exemple, dans la circonscription de Jonquière, on est toujours en attente des investissements pour un nouveau gymnase au Patro. On veut également avoir le statut d’école nationale pour Art et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Je travaille là-dessus. Et il y a tout l’enjeu de la main-d’œuvre. Il va falloir que le gouvernement de la CAQ trouve des solutions à ça ,explique le péquiste.

De son côté, la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, assure que le gouvernement Legault va tout mettre en place pour respecter ses engagements. Elle promet de bonnes nouvelles pour la région au cours des prochaines semaines.

Ma priorité, c’est certain que c’est l’emploi. Il y a aussi des dossiers qui m’ont touchée énormément, comme la Maison des sans-abris. J’aimerais ça peut-être travailler sur le projet d’une maison pour les proches aidants. Il y a des dossiers régionaux qu’on devrait annoncer très prochainement , souligne Andrée Laforest.

Dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, le député caquiste Éric Girard souhaite faire avancer le dossier de la téléphonie cellulaire.