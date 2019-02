Une stratégie nationale de prévention du suicide réclamée au Québec

« Si on veut aller plus loin dans la prévention du suicide, il va falloir qu’on commence à travailler et mettre en place des programmes de prévention ciblée pour des communautés particulières », explique Jérôme Gaudreau, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide.

Selon ce dernier, cibler les interventions permettrait de s’adresser aux personnes susceptibles de se suicider « dans leur langage, dans leur réalité, leur proposer des solutions adaptées à leur situation ».

Alors que s'amorce la 29e semaine nationale de prévention du suicide (du 3 au 9 février), les derniers chiffres de l’Institut national de Santé publique se veulent rassurants. En 2016, on a répertorié 1046 suicides, soit 104 de moins par rapport à l’année précédente.

Dix ans plus tôt, 1463 personnes s’étaient enlevé la vie au Québec.

Le suicide au Québec 3 personnes s’enlèvent la vie chaque jour;

8 sont hospitalisées pour tentative de suicide;

Les hommes de 25 à 64 ans présentent le taux de suicide le plus élevé.

Si les hommes de 25 à 64 ans sont les plus touchés, les disparités et les inégalités sociales ont une forte incidence sur cette décision de mettre fin à ses jours.

Le taux de suicide est de 26,4 cas pour 100 000 personnes chez les gens les moins favorisés, contre 18,1 cas chez ceux ayant une situation d’aisance sociale.

Ambassadeur de cette semaine nationale de prévention du suicide, l’humoriste Alexandre Forest a lui-même eu des idées noires quelques années plus tôt.

« J’avais des gens autour de moi qui ont pris le temps de voir comment j’allais, confie-t-il. Ils m’ont dit que peut-être que ça ne va pas. [Qu’il fallait] aller chercher de l’aider et [que] ça pourrait [m’] aider. Je me sentais seul, il y avait une espèce de souffrance. »

Une ligne d’écoute a été mise en place : 1 866-APPELLE (277-3553) ou www.commentparlerdusuicide.com (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Yasmine Khayat