Université Laval : repenser le campus avec l’arrivée du tramway

En tout, une quinzaine d’étudiants ont été mandatés par l’Université pour repenser le campus puisque l’arrivée du tramway risque de changer le décor du secteur. Ils veulent rendre le campus plus urbain, plus attractif et plus vivant puisqu'il s'agit du seul endroit de la ville où le tramway et le trambus se rencontreront.

« C'est un morceau de territoire en plein milieu de la ville. L’arrivée du réseau de transport structurant est une opportunité d’intensifier les activités sur le campus et d’amener une mixité sur le campus », explique Érick Rivard, qui dirige l'atelier de design urbain du programme d'architecture à l'Université Laval.

L'initiative du département d'architecture s’appuie sur le projet de Réseau structurant de la Ville de Québec. Les étudiants sont convaincus qu'avec les nouvelles stations de tramway sur le campus, une nouvelle clientèle sera déjà favorable à expérimenter le secteur de manière différente.

Le paysage du boulevard Hochelaga, près du campus de l'Université Laval Photo : Courtoisie

Le paysage du boulevard Hochelaga, près du campus universitaire de Sainte-Foy, imaginé par des étudiants en architecture de l'Université Laval Photo : Courtoisie

Un campus vivant à longueur d’année

Les étudiants ont aussi réalisé que le campus de l’Université Laval était achalandé seulement lors des sessions universitaires et pendant de courtes périodes de la journée.

« Le diagnostic qu’on a fait nous prouve que le campus va être animé de 8 h jusqu’à 15 h 30 l’après-midi, explique l’étudiante Frédérique Trottier. Après ça, le campus est moins utilisé. Donc on espère attirer une clientèle diversifiée. »

L'étudiante à la maîtrise en architecture Frédérique Trottier croit que le tramway de Québec pourrait changer fondamentalement la vie sur le campus de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les étudiants proposent donc l’aménagement d’un écoquartier près des résidences actuelles pour que des familles et des professionnels s’installent sur le campus.

« On a un projet qui se concentre sur l’offre de résidences étudiantes. On propose aussi un centre communautaire sur le campus pour être capable d’inclure la jeunesse et les aînés », lance Frédérique Trottier.

Pôle d'innovation

Pour favoriser un bouillonnement d'idées au sein de l'institution d'enseignement, Érick Rivard indique qu'un groupe d'étudiants proposent d'implanter un quartier de l'innovation qui réunirait plusieurs start-ups. Celui-ci serait situé en bordure de l'autoroute Robert-Bourassa, qui serait transformé en boulevard urbain.

« L'idée serait d'amener des entreprises d'innovation sur le campus de l’Université Laval pour favoriser un échange d’idées, mais aussi pour densifier les terrains face à l’autoroute Robert-Bourassa », explique-t-il.

L’Université Laval va se servir de ce projet pour élaborer son plan directeur d'aménagement et ses outils de planification.