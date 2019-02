Les communautés noires canadiennes veulent se faire entendre

À l'occasion du deuxième Sommet pancanadien des communautés noires, des intervenants ont revendiqué une plus grande représentativité de ces groupes dans les différentes sphères de la société. Ils comptent également se faire entendre lors des élections fédérales, en octobre prochain.

Des centaines de personnes étaient réunies à Ottawa du 2 au 3 février pour participer aux activités du sommet. Députés fédéraux, sénateurs, diplomates et activistes ont fait part de leurs préoccupations et de leurs priorités.

On est en année électorale, alors tout le monde a ça à l'esprit. Qu'est ce qu'on va demander à nos politiciens, les gens qui vont venir nous demander nos votes? Qu'est-ce qu'on va leur demander en échange? , s'est demandé la porte-parole de Black History Ottawa, Sarah Onyango. Elle veut s'attaquer à l'exclusion et à la marginalisation en éducation, en politique et dans le système judiciaire.

Le député fédéral Greg Fergus a lui aussi martelé qu'il fallait trouver des pistes de solutions pour améliorer le sort de la communauté noire .

Présence en politique et lutte contre le racisme

Peter Flegel, directeur des programmes à la Fondation Michaëlle Jean, et Marlihan Lopez, vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec, s'entendent sur l'importance de bâtir des institutions qui vont être représentatives de la diversité . M. Flegel propose d'ailleurs de mettre en place des mesures pour encourager les personnes d'origines africaines à se lancer en politique.

Selon M. Flegel, un meilleur vivre-ensemble canadien demande l'implication de tous et de toutes. Photo : Radio-Canada / Simon Goyer

Mme Lopez tient également à ce qu'on reconnaisse que le racisme anti-noir systémique est une réalité au Québec, si on veut réellement faire une différence.

Il faut continuer à lutter contre ça. Marlihan Lopez, vice-présidente de la Fédération de Femmes du Québec

En 2017, un premier sommet à Toronto avait permis d'élaborer une stratégie de mobilisation. S'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, les activistes demandent désormais des mesures concrètes.

Nous allons rencontrer des parlementaires et des ministres du gouvernement fédéral pour présenter les demandes et éradiquer le racisme et toute forme de discrimination au Canada. Peter Flegel, le directeur des programmes à la Fondation Michaëlle Jean

Le mois de février a été proclamé mois de l'Histoire des Noirs au Canada. L'Organisation des Nations Unies (ONU) a également lancé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine en 2015.

Avec les informations de Florence Ngué-No