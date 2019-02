Super Bowl : une des plus grosses soirées de l'année dans des restaurants de la région

En plus de commander plus de nourriture que d'habitude, les restaurateurs doivent aussi faire appel à du personnel supplémentaire.

Au Boston Pizza de Rouyn-Noranda, on a préparé des jeux, des surprises et beaucoup de plats afin de satisfaire la clientèle.

Il s'agit du plus gros dimanche de l'année et la propriétaire Stéphanie Simard a investi temps et argent pour assurer son succès.

Il y a une expérience et une ambiance, les gens ont besoin se réunir et de fêter, dit-elle. Il y a des groupes qui étaient ici l'an dernier et qui ont réservé de nouveau cette année. Et je pense déjà à l'année prochaine pour bonifier mon offre. Cette année, j'ai un animateur, j'ai des jeux et de la déco sur les tables.

Des ailes de poulet. Photo : Associated Press / Matthew Mead

Le scénario est semblable au Chat-O d'Amos, où 200 personnes sont attendues pour la célébration d'avant-match, explique le gérant de l'endroit, Pascal Bélanger.

À compter de 17 h, on a de l'animation, c'est notre tailgate party en fait. On a un buffet thématique Superbowl jusqu'à la fin du match. On a des jeux d'habileté et les clients peuvent gagner un paquet de prix en lançant des ballons dans des cibles.

Pour répondre à la demande, le restaurant doit doubler son inventaire, indique Pascal Bélanger.

Quand on parle de bière en fût, notre commande normale est carrément doublée pour être sûr qu'on ne manque de rien. Pascal Bélanger

À Val-d'Or aussi la soirée sera bonne, surtout pour la Cage aux sports, qui affiche complet depuis dimanche midi.

La partie oppose les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Rams de Los Angeles.