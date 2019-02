La première course Xpress de Percé couronnée de succès

Plus de 70 patineurs se sont élancés sur la piste glacée de la course Xpress de Percé samedi. Ils devaient parcourir un trajet de 300 mètres parsemé de sauts et d'obstacles. La course de patin extrême, qui se déroulait pour la première fois en Gaspésie, a été couronnée de succès. Malgré un froid mordant, les spectateurs étaient au rendez-vous pour la compétition qui s'est tenue après trois jours de qualifications dans un décor grandiose. Un reportage de Pierre Cotton.