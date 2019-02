Super Bowl : une soirée en or pour des restaurateurs de Sherbrooke

Avant même le premier botté d'envoi, le restaurant Stanley affiche déjà presque complet.

Il me reste quelques tables pour les gens à la dernière minute. On a même ouvert la terrasse chauffée pour accueillir le maximum de gens possible , explique le propriétaire Luc Laplante.

Des dimanches comme celui-là, j'en prendrais à l'année. Luc Laplante, propriétaire du bar sportif Chez Stanley

L'équipe du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke visionnera le match avec des partisans au Complexe Thibault-GM.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de Los Angeles s'affronteront à Atlanta pour ce 53e Super Bowl.

Plus de 100 millions de personnes auront le regard tourné vers leur téléviseur pour assister à cette confrontation.