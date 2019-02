Une expédition relevée pour 40 travailleurs de Rio Tinto sur le lac Saint-Jean

Les participants sont partis vendredi de Pointe-Taillon et sont arrivés dimanche à Roberval.

Les conditions ont été très difficiles en raison du vent et du froid. Les participants ont dormi deux nuits sur le lac Saint-Jean et ont parcouru une trentaine de kilomètres.

Ils étaient très fiers de réussir cet exploit.

C’est vraiment une belle expérience. Ç’a été difficile par bouts, mais on a fait une connexion avec quelque chose de grand, la nature, et quelque chose d’encore plus grand à l’intérieur de soi , raconte Ann-Catherine Pedneault, employée de Rio Tinto.

Les participants étaient émus d'avoir accompli cet exploit. Photo : Radio-Canada

L’événement a permis d’amasser des fonds qui permettront à des jeunes atteints du cancer de participer à des aventures thérapeutiques.

Une deuxième traversée du lac Saint-Jean aura lieu du 8 au 10 février.

C’est comme une pré-traversée qu’on vient de faire avec Rio Tinto et on commence la traversée officielle du Double défi mardi. Cette semaine, on repart avec une quarantaine de personnes , explique Mario Cantin, l’un des instigateurs du défi.

L’événement se tient depuis 11 ans.