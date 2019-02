L'équipe du Chenil d'Aiguebelle satisfaite de sa participation à des courses aux États-Unis

La copropriétaire du Chenil, Élyse Lessard, qui en était à sa première compétition, s'est classée 5e sur 15 coureurs.

Son conjoint Carl Routhier s'est classé 5e sur 10 coureurs dans sa catégorie.

Elle précise toutefois qu'ils n'ont pas pris part à ces événements pour gagner, mais pour le plaisir du sport.

Reste que cette 5e position a rendu le voyage quelque peu plus agréable.

Ça s'est passé très bien, on a eu beaucoup de plaisir, dit-elle. Ça a soulevé une grande vague de fierté avec Carl et moi pour nos chiens parce que les sentiers là-bas, ce n’est vraiment pas des sentiers sur lesquels on est habitués de se pratiquer. Là on avait des murs devant nous [ça monte et ça descend]. Les chiens ont fait ça comme des champions, on est particulièrement impressionnés de leur performance.

Le couple et leurs chiens prendront quelques jours de repos et repartiront pour un autre voyage de course dans 15 jours dans l'État du Michigan, toujours aux États-Unis.