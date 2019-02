La communauté de Winneway salue la réélection de Ghislain Picard à la tête de l’APNQL

Le chef de la communauté, Steeve Mathias, croit qu'avec son expérience, Ghislain Picard fera progresser les revendications des Autochtones.

Steeve Mathias rappelle que Ghislain Picard peut faire avancer plusieurs dossiers de la nation algonquine.

On essaie de se trouver un lieu où on peut faire avancer les dossiers qu'on a en commun, que ce soit le développement économique ou la gouvernance, et Ghislain est quelqu'un de rassembleur et avec toute son expérience, il peut venir aider une nation comme le veut la nation algonquine , dit-il.

Ghislain Picard a obtenu un nouveau mandat de trois ans mercredi en l'emportant sur son seul rival, Gilbert Dominique.