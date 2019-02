« Je ne suis pas un bandit », plaide un chasseur opposé au registre québécois des armes à feu

Un texte de Yasmine Mehdi pour Les malins

Je vais arrêter d’aller à la chasse avant d’enregistrer mon arme , déclare fièrement Daniel Labelle, non loin de l’aréna de Sainte-Cécile-de-Masham, vendredi après-midi.

Depuis le 29 janvier, la loi québécoise oblige les détenteurs d’armes d’épaule à les enregistrer, sous peine d’amendes allant de 500 $ à 5000 $.

M. Labelle, chasseur depuis plusieurs années, dit avoir trouvé une manière d’y déroger : il entrepose son fusil 7 mm chez un ami en Ontario. Je l’ai apporté là. Quand j’en aurai besoin, je vais aller le chercher pour aller à la chasse , explique-t-il.

Québec estime que 1,7 million d’armes sont présentement en circulation dans la province. Or, en date du 29 janvier, seules 386 253 d'entre elles avaient été enregistrées, soit moins du quart.

Les arguments étayés par le chasseur sont les suivants : d’abord, le Québec est la seule province canadienne à exiger que les armes d’épaule soient enregistrées. Ensuite, M. Labelle fait valoir que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) vérifie déjà les antécédents des individus désireux de posséder une arme. Finalement, il croit que la province devrait investir en santé mentale et en éducation au lieu de gaspiller de l’argent sur un registre qu’il croit inefficace.

Il n’y aura rien qu’ils vont faire pour me convaincre d’enregistrer mes armes [...] Je ne suis pas un bandit, je suis un chasseur. Daniel Labelle, chasseur

Aujourd’hui [si] Legault s’entête à garder le registre, je pense que c’est pour plaire à une minorité de Montréal versus la majorité dans le rural qui sont contre , déplore-t-il.

Or, malgré les propos de M. Labelle, plusieurs corps policiers québécois ont donné leur appui au registre, en affirmant qu’il constituait un outil de plus pour retracer les fusils et prévenir la violence armée.

En 2016, 99 députés de l’Assemblée nationale sur 107 avaient voté en faveur du projet de loi. Depuis son élection, le gouvernement Legault a tenté de calmer le mécontentement des chasseurs en assouplissant le processus d’enregistrement, sans succès.

Des commerçants en colère

La boutique l’Archerot sur l’avenue Gatineau est l’une des rares en Outaouais à se spécialiser dans les produits de chasse : vêtements de plein air, chevreuils empaillés, arbalètes et armes à feu.

Pour Daniel Larocque, propriétaire du commerce, les concessions du gouvernement Legault ne vont pas assez loin.

Il affirme que le spectre du registre a eu un effet dramatique sur son chiffre d’affaires. Les gens qui boudent le registre vont acheter hors province , explique-t-il. Résultat : ses ventes d’armes à feu ont dégringolé. En moins de deux ans, M. Larocque affirme avoir perdu trois employés en grande partie à cause des répercussions financières du registre sur son commerce.

J’aimerais donc ça avoir M. Legault devant moi et lui demander ce qu’il pense vraiment. Daniel Larocque, propriétaire de l'Archerot

Comme M. Labelle, Daniel Larocque croit que le registre ne permettra pas de sauver des vies et que la province devrait plutôt investir dans les centres de santé [ou] dans les rues . Cet argent n’est pas à la bonne place , soutient-il.

« Le registre est là pour rester », soutient le député de Gatineau

Robert Bussières est le représentant de MM. Labelle et Larocque à l’Assemblée nationale du Québec. Anciennement maire de La Pêche, il s’est fait élire député de Gatineau sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ). Il doit maintenant défendre la position du gouvernement dans une circonscription largement rurale.

Le registre est important. Si ça peut sauver même que quelques vies, c’est important , plaide le député, lui-même propriétaire d’armes. Il dit les avoir enregistrées bien avant Noël .

Il n’y a pas de parti au Québec qui sera pour l’abolition du registre , ajoute M. Bussière. Il y a une loi, elle est là pour rester, elle est en vigueur depuis le 29 janvier et je vous invite à enregistrer vos armes.

Selon Statistique Canada, le nombre de crimes liés aux armes à feu a augmenté au cours des dernières années. En 2016, environ 7100 victimes de crimes violents impliquant la présence d’une arme à feu ont été dénombrées.