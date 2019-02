Des députés font pression sur Québec pour tenir des Jeux de la Francophonie à Sherbrooke

Paule Robitaille, Christine St-Pierre, Kathleen Weil et Enrico Ciccone s'unissent pour demander au gouvernement Legault d'assurer son rôle de leader et de s'engager à sauver les Jeux de la Francophonie .

Après l'abandon de la présentation des Jeux de la Francophonie par le Nouveau-Brunswick, le Québec pourrait donc en être l'hôte si le fédéral, le provincial et la Ville de Sherbrooke allongent le budget nécessaire.

Ce budget est fixé à 52 millions de dollars, selon le conseiller municipal de Sherbrooke, Vincent Boutin.

Le gouvernement néo-brunswickois de Blaine Higgs a annoncé cette semaine son retrait de l'organisation de ces Jeux en raison des coûts, jugés trop élevés.

Une occasion que doit saisir la Ville de Sherbrooke, affirme Vincent Boutin :

Sherbrooke ne peut pas laisser passer cette occasion. Même à 2 ans et demi, il n'est pas trop tard. Du moment que les deux gouvernements sont avec nous pour réaliser cette aventure-là, ben j'pense que c'est réaliste de le faire. Et les retombées pour Sherbrooke... C'est pas demain qu'on va revoir un événement de cette envergure-là, avec ces retombées-là.

Il s'agit d'un délai raisonnable pour la tenue de ces Jeux, soutient aussi Lynn Blouin, directrice générale adjointe aux communications et aux ressources humaines pour les Jeux du Canada.

Elle croit que la ville possède les infrastructures nécessaires, mais que l'hésitation est beaucoup plus politique qu'autre chose.

La nature même des Jeux de la Francophonie, si je compare aux Jeux du Canada, est beaucoup plus politiquement et diplomatiquement complexe. Ce n'est pas une question de savoir si l'on peut ou non livrer la marchandise.

Lynn Blouin, ex-directrice générale adjointe aux communications et aux ressources humaines pour les Jeux du Canada