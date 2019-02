Désserte Matane–Côte-Nord : le traversier doit rester à quai... encore

Rien n'est facile pour le service de la traverse Matane–Côte-Nord. L'important couvert de glace empêche le CTMA Voyageur de quitter le quai. C'est la deuxième fois qu'il doit rester sur place à cause des aléas de dame nature, depuis son arrivée il y a trois jours.

Il a été impossible au navire, qui a son port d'attache aux Îles-de-la-Madeleine, de faire sa première traversée vendredi à cause des vents. Dimanche... ce sont les glaces.

Tout un jeu de chaises musicales s'est effectué au port de Matane depuis le mois de décembre.

Le CTMA Voyageur remplace le CTMA Vacancier, qui n’était plus disponible. Ces deux navires remplacent l’Apollo, qui doit subir encore quelques tests avant d’entrer en service.

L'Apollo a été construit en 1970. Il doit passer des tests avant de commencer les traversées qui sont prévues au plus tôt le 13 février. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’Apollo est un navire de seconde main acheté pour un peu plus de deux millions de dollars par la STQ, dans le but de remplacer le F.-A.-Gauthier.

Ce dernier doit rester en cale sèche jusqu’à la fin de l’été à cause d'un problème aux propulseurs.

Tout ce va-et-vient au port de Matane exaspère les gens rencontrés sur le quai.

C'est rire du monde carrément , exprime le premier passant. Avec l’autre bateau [Apollo] qui vient d’arriver là, il est plus vieux que le Camille-Marcoux. Moi, je trouve que c’est une vraie joke.

Un autre automobiliste est quant à lui plus optimiste : On va finir par s’en sortir. Ça devrait. Au moins, on a un peu de couvert de glace. Ça peut être bon pour la pêche.

L'épais couvert de glace empêche le CTMA Voyageur de traverser. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Tout n’est pas perdu. Comme le CTMA Voyageur est trop petit, la STQ a nolisé un avion pour faire traverser les gens à pied.

Pour l'instant, les vols se poursuivent normalement entre les deux rives.

La question qui se pose maintenant, c’est est-ce que le petit navire madelinot pourra affronter les glaces dans les prochains jours?

La Société des traversiers du Québec doit répondre un peu plus tard, dans la journée de dimanche.