Les députés britanniques, qui ont rejeté l'accord à une très large majorité le 15 janvier, l'ont invitée mardi à aller renégocier le filet de sécurité irlandais, la clause de sauvegarde censée éviter le rétablissement d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord après le divorce avec l'Union européenne, prévu le 29 mars.

Cette demande a toutefois été rejetée maintes fois par les Européens.

« Les députés ont indiqué qu'avec une modification du filet de sécurité nord-irlandais, ils soutiendraient l'accord que j'ai conclu avec Bruxelles pour notre sortie de l'UE », écrit Theresa May.

« À mon retour à Bruxelles, je me battrai pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Je serai armé d'un nouveau mandat, de nouvelles idées et d'une détermination renouvelée pour convenir d'une solution pragmatique permettant une sortie de l'Union conforme à ce pour quoi les Britanniques ont voté », ajoute-t-elle.

Selon Steve Baker, l'un des chefs de file du courant eurosceptique au sein du Parti conservateur, les réserves des parlementaires ne limitent toutefois pas au filet de sécurité.

« La première ministre nous contraints désormais à tout accepter, sauf le filet de sécurité », écrit-il sur Twitter, ajoutant risque une nouvelle défaite y compris si elle parvient à renégocier cette clause.

Liam Fox, ministre du Commerce, juge pour sa part « irresponsable » de la part de l'UE de refuser la réouverture des discussions sur ce point et de laisser ainsi planer le risque d'une rupture sans accord.

« C’est faisable »

Il estime en outre, comme Jeremy Hunt, son collègue des Affaires étrangères, qu'un report du divorce laisserait plus de temps au gouvernement pour obtenir la ratification de l'accord aux Communes.

Le gouvernement a par ailleurs démenti les informations parues dans deux journaux dominicaux selon lesquelles les conseillers de Theresa May envisagent des élections anticipées en juin, après un report du Brexit et l'adoption en avril de l'accord de sortie de l'UE.

Des élections sont la dernière chose dont ce pays a besoin. Sajid Javid, ministre britannique de l'Intérieur

« Je pense que les gens ne nous le pardonneraient jamais. Je crois que, ce qu'ils veulent, c'est que le Parlement ouvre la voie à une sortie ordonnée de l'UE », a estimé le ministre de l'Intérieur Sajid Javid sur l'antenne de la BBC.

Il a en outre assuré que le problème du filet de sécurité pouvait être réglé par des moyens technologiques.

« C'est faisable [...] On peut ne pas avoir de "frontière dure" sur l'île d'Irlande et utiliser la technologie existante. C'est tout à fait possible. La seule chose qui manque, c'est un peu de bonne volonté de la part de l'UE », a-t-il estimé.

Le négociateur européen Michel Barnier a assuré mercredi que l'Union ne disposait pas des technologies nécessaires aux « arrangements alternatifs » souhaités par Londres.

À moins de deux mois de la rupture, le constructeur automobile japonais Nissan a par ailleurs renoncé à construire son nouveau SUV X-Trail en Grande-Bretagne.

« Bien que nous ayons pris cette décision pour des raisons commerciales, l'incertitude persistante concernant les relations futures entre le Royaume-Uni et l'UE n'aide pas les entreprises comme la nôtre à planifier leur avenir », souligne Gianluca de Ficchy, président des activités européennes de la firme, dans un communiqué.