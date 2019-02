La Montréalaise Élisabeth Williams gagne un prix pour La servante écarlate

La directrice artistique montréalaise avait aussi remporté un Emmy en septembre dernier pour son travail sur la populaire série inspirée du roman de Margaret Atwood.

Élisabeth Williams a reçu le prix de la meilleure conception visuelle aux prix ADG à Los Angeles le 2 février 2019 Photo : Prix ADG

Elle a décroché ce prix avec son collègue Mark White pour la populaire série mettant en vedette Elisabeth Moss, qui se mesurait dans la même catégorie à Better Call Saul, Castle Rock, House of Cards et Ozark.

« Je dois remercier mes enfants Grégory et Adèle pour leur générosité, leur maturité et leur patience et compréhension. Ils rendent ceci possible. [...]Je dois remercier Loue1robe Montréal pour le choix de cette robe! Le collier qui a été tant apprécié hier soir est une création de Mathilde Amiot. J'oublie sans doute une foule de gens ce matin... veuillez me pardonner. Bref, je tiens ce prix dans mes mains grâce à tellement d'amour et de soutien », a écrit Élisabeth Williams sur sa page Facebook ce matin après avoir été récompensée hier soir à Los Angeles.

La veille, elle avait publié une photo d'elle avec le prix dans les mains après avoir écrit : « Nous avons gagné », en anglais.



Elisabeth Williams a notamment travaillé au Québec sur les films Polytechnique de Denis Villeneuve, Mars et Avril de Martin Villeneuve et l'émission Ces gars-là. Aux États-Unis, la Montréalaise était de l'équipe de la série Fargo.

Les prix ADG ont également décerné leurs principaux prix du côté du cinéma à The Favourite, Black Panther et Crazy Rich Asians.

Roma encore couronné

De son côté, Alfonso Cuaron a remporté le prix DGA (Guilde des réalisateurs américains) sur Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam Mckay (Vice), Peter Farrelly (Le livre de Green) et Bradley Cooper (Une étoile est née).

Tourné en espagnol et en noir et blanc, Roma, un film presque autobiographique inspiré de l'enfance de Cuaron à Mexico, est nommé dans 10 catégories, dont celles de meilleur film et de meilleur réalisateur, pour les Oscars dans trois semaines.

Roma a déjà été primé au festival de Venise, où il a reçu le Lion d'or. Il a aussi obtenu le trophée du prix des critiques et a été primé aux Golden Globes.

Le réalisateur mexicain a reçu samedi le prix des mains de son compatriote Guillermo del Toro qui avait remporté ce prix l'an passé pour La forme de l'eau. Il avait ensuite gagné l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Alfonso Cuaron avait déjà remporté le prix DGA en 2014 pour Gravité.

En recevant son prix, il a remercié les actrices de son film Yalitza Aparicio et Marina de Tariva. « Merci à Limbo (la domestique employée par sa famille quand il était jeune), à ma mère et à mon pays, le vrai architecte de Roma », a-t-il déclaré.

Alfonso Cuaron est le deuxième réalisateur à obtenir le prix de la guilde des réalisateurs pour un film en langue étrangère. Le réalisateur taïwanais Ang Lee avait été distingué en 2000 pour Tigre et Dragon.