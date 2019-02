L'Alberta prisonnière du froid

Environnement Canada prévoit des températures autour de -30°C avec un refroidissement éolien à -45°C.

« Alors que l'air froid continue de se déplacer vers le sud, les températures ont chuté, produisant un refroidissement éolien plus froid que moins 40 [dimanche] matin, écrit l’agence météorologique. Le refroidissement éolien demeurera à près de moins 40 jusqu'en début de semaine. »

« Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils », ajoute Environnement Canada, qui précise aussi que « des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien ».

À Calgary, le Parc national olympique du Canada a annoncé que les pentes de ski et de planche à neige seront fermées dimanche et lundi à cause du froid.

À Edmonton, le festival Ice on Whyte est annulé dimanche.

Environnement Canada prévoit que ce froid extrême restera présent dans la province pendant encore plusieurs jours.