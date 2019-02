Une semaine pour parler du suicide en Abitibi-Témiscamingue

Plusieurs activités sont prévues un peu partout en Abitibi-Témiscamingue dont une journée de formation et le lancement de l'application mobile RÉSO le 11 février à Évain.

Au Témiscamingue, trois bandes dessinées ont été créées pour montrer comment recevoir les confidences d'un proche.

Pour la directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, Lynda Clouâtre, parler du suicide sert beaucoup la prévention.

Il faut continuer à en parler. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de promotion et de sensibilisation et on en voit les résultats sur le terrain. La directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, Lynda Clouâtre

Il faut continuer à s'outiller, à en parler, à être ouvert pour recevoir les confidences des proches, à connaître les ressources du milieu qui vont pouvoir nous aider parce que dans tous les milieux, il y a des intervenants qui sont capables de vous aider si vous n'allez pas bien ou si vous souhaitez vous apporter de l'aide à un proche , dit-elle.

Elle rappelle que l'Abitibi-Témiscamingue détient l'un des taux les plus élevés par suicide dans la province.

Selon les données les plus récentes de l'Institut national de santé publique, il y a eu plus de mille suicides dans la province en 2016. Le taux serait d'ailleurs 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.